Spis treści: 01 Właściwości popiołu drzewnego

02 Popiół drzewny — pod jakie rośliny stosować?

03 Inne zastosowania popiołu drzewnego

Właściwości popiołu drzewnego

Resztek, jakie zostają po spalaniu naturalnego drewna, nie należy postrzegać w kategoriach problematycznych odpadków. Trzeba uświadomić sobie, że stanowią skoncentrowane źródło minerałów i mikroelementów. Wśród nich wyróżnia się przede wszystkim:

wapń — neutralizujący kwasowość gleby , co jest kluczowe dla efektywnego pobierania składników odżywczych przez rośliny, które preferują podłoże o odczynie zasadowym lub neutralnym

, co jest kluczowe dla efektywnego pobierania składników odżywczych przez rośliny, które preferują podłoże o odczynie zasadowym lub neutralnym potas — niezbędny dla przeprowadzania procesu fotosyntezy

fosfor — wzmacniający korzenie

magnez — warunkujący wzrost uprawianych okazów

Zdjęcie Popiół drzewny warto zbierać, by wykorzystać go w ogrodzie / 123RF/PICSEL

Koktajl złożony z tych składników działa korzystnie na mrozoodporność roślin, dlatego wielu ogrodników decyduje się na stosowanie go jesienią. Możliwości wykorzystania popiołu drzewnego w ogrodzie znajdziemy jednak niezależnie od daty w kalendarzu. Co ważne, wpłynie również na zwiększenie odporności roślin na choroby. Poprawi smak i strukturę uprawianych na działkach warzyw i owoców. Możesz używać go wczesną wiosną dla pobudzenia roślin do wzrostu, a także w trakcie sezonu wegetacyjnego.

Popiół drzewny — pod jakie rośliny stosować?

Wykorzystywanie różnorodnych odpadków organicznych jako nawozu z sezonu na sezon cieszy się rosnącą popularnością. To nie tylko sprytny sposób na ich utylizację, ale też ograniczenie środków chemicznych i zwyczajną oszczędność. Gdy mowa o popiele drzewnym do roślin, dodatkowo okazuje się, że będziemy mogli ograniczyć lub całkowicie wstrzymać się z zabiegiem wapnowania.

Pod jakie rośliny stosować popiół drzewny?

Doskonale wpływa na stan trawnika, jednocześnie ograniczając rozwój mchu na murawie.

Odżywia ozdobne krzewy, w tym jaśminowiec, dereń, głóg i ligustr pospolity. To gatunki, które doskonale sprawdzają się w roli żywopłotów.

Składniki odżywcze uwalniane stopniowo z popiołu drzewnego sprzyjają rozwojowi róż, lilii i słoneczników.

sprzyjają rozwojowi róż, lilii i słoneczników. Bardzo dobrze działa popiół drzewny na pomidory , ogórki, brokuły, ziemniaki oraz kapustę.

, ogórki, brokuły, ziemniaki oraz kapustę. Obfitych plonów możesz spodziewać się również po wykorzystaniu go w uprawie truskawek i drzew owocowych: jabłoni, brzoskwini i wiśni.

Inne zastosowania popiołu drzewnego

Niektórzy wykorzystują go w charakterze ściółki chroniącej rośliny przed mrozem i nadmierną utratą wody. Okazuje się wsparciem także w zwalczaniu ślimaków na działce. Ograniczając im możliwość przemieszczania się do roślin stanowiących dla szkodników najbardziej łakome kąski.

Zdjęcie Popiół drzewny ma szerokie zastosowanie w ogrodzie / 123RF/PICSEL

Nic nie stoi na przeszkodzie, by popiół drzewny dorzucić do przydomowego kompostownika. Zimą rozsypiesz go na śliskiej nawierzchni — wysypywanie kilogramów soli na chodnik odejdzie do lamusa.

