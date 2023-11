Spis treści: 01 Jak stymulować kwitnienie grudnika cięciem?

02 Substancje odpowiedzialne za bujny rozkwit

03 Grudnik też musi odpocząć

Jak stymulować kwitnienie grudnika cięciem?

Przycinanie to ważny aspekt rutyny pielęgnacyjnej u niemalże wszystkich roślin, grudnik nie stanowi tutaj wyjątku. Pamiętanie o tej czynności pomaga zachować estetyczny wygląd rośliny, a dodatkowo motywuje ją i pobudza do wytwarzania nowych pąków, z których zimą rozwiną się piękne kwiaty. Na tym jednak zalety z przycinania zygokaktusa się nie kończą. Odpowiednie przycięcie rośliny chroni ją przed chorobami, a także pozwala na bieżąco pozbywać się zainfekowanych lub uszkodzonych części grudnika, które mogłyby negatywnie wpływać na resztę rośliny.

Przyglądając się pokrojowi grudnika, nietrudno zauważyć, że wyrasta w sposób odgałęziony, tworząc coraz to nowe segmenty. Choć prezentuje się to wyjątkowo egzotycznie, z czasem zaczyna ciążyć roślinie i prowadzić do deformacji. Cięcie daje nam kontrolę nad ogólnym kształtem wybranej rośliny. Floryści doradzają, by zaplanować przeprowadzenie zabiegu pielęgnacyjnego wczesną wiosną. Roślina zdąży zakończyć długotrwały okres spoczynku, lecz nie wejdzie jeszcze w intensywną fazę wzrostu. W efekcie zostanie pobudzona do tworzenia kolejnych pąków.

Substancje odpowiedzialne za bujny rozkwit

Zdjęcie Dostarczanie grudnikowi odpowiednich składników odżywczych wpłynie na bujne kwitnięcie / 123RF/PICSEL

Na grudniowy wybuch kolorowych kwiatów grudnika czekają nie tylko miłośnicy tego gatunku, ale także wszystkie osoby spragnione widoku odżywających pełnią zimy roślin. Szlumbergera, jako okaz kwitnący, potrzebuje stałego dostępu do składników odżywczych. Ważne, by do regularnej pielęgnacji włączyć nawozy bogate w fosfor i potas. Pierwszy element ma działanie wspomagające prawidłowy rozwój korzeni oraz kwiatów, a drugi reguluje procesy wodne i podbija naturalną odporność rośliny. Azot także ma znaczenie w rozwoju grudnika, jednak jego nadmiar sprawia, że roślina skupia się na wzroście zielonych części, poświęcając mniej uwagi kwiatom.

Kiedy najlepiej nawozić grudnika? Floryści stawiają sprawę jasno - najlepiej stosować odżywki przed kwitnieniem oraz w momencie, kiedy wystartuje wzrost młodych pędów. Przyjęło się, by specjalne preparaty wprowadzać wczesną wiosną, kiedy roślina budzi się do życia po długim zimowym śnie. Ciągłość w stosowaniu należy zachować do lata, kiedy zygokaktus powoli przygotowuje się do rozpoczęcia kwitnienia. Okres spoczynku, czyli późne lato oraz jesień, to czas, w którym lepiej zrezygnować ze stosowania nawozów.

Grudnik też musi odpocząć

Zadbanie o odpowiednią dawkę odpoczynku sprzyja regeneracji nie tylko ciała, ale także umysłu. Ludzie starają się znaleźć w swojej codziennej rutynie choć chwilę czasu na relaks, zapominając, że i rośliny potrzebują skorzystać ze spoczynku. Okres wyciszenia grudnika powinien być tak samo respektowany, jak pamiętanie o regularnym podlewaniu i nawożeniu. Dlaczego jest tak ważny? Specjaliści uświadamiają, że to właśnie wtedy roślina gromadzi siły niezbędne do wystartowania z okazałym kwitnieniem w sezonie.

Doradzają, by dać roślinie ok. 6 tygodni luzu na przełomie września oraz października. Wprowadzenie grudnika w czas odpoczynku zaczynamy od ograniczenia podlewania oraz nawożenia. W ten sposób roślina zacznie gromadzić zasoby energetyczne, wykorzystując je w przyszłym sezonie do wypuszczenia dorodnych pąków. Przestrzeganie tego cyklu daje pewność, że podczas Bożego Narodzenia zachwyci wyglądem domowników i przybyłych gości.

