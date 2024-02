Spis treści: 01 Ciepłolubny krzew w polskim klimacie

02 Krótka charakterystyka laurowiśni

03 Laurowiśnia na żywopłot

04 Jak szybko rośnie laurowiśnia?

05 Kalendarz ogrodnika, czyli kiedy sadzić laurowiśnię?

06 Czy laurowiśnia jest trująca?

Ciepłolubny krzew w polskim klimacie

Laurowiśnia pochodzi z terenów Bałkanów i Azji Mniejszej, ale cechuje się dużą tolerancją klimatyczną. Dzięki temu była w stanie bardzo dobrze zaadaptować się do warunków panujących w Polsce. Niektóre odmiany laurowiśni są w stanie bez szwanku przetrwać mrozy sięgające nawet -20°C. Bardziej wrażliwe egzemplarze na zimę wymagają jedynie okrycia białą agrowłókniną — tak samo jest w przypadku młodych okazów.

Zdjęcie Laurowiśnia wschodnia dorasta do sześciu metrów / 123RF/PICSEL

Zobacz: Zbieraj na przednówku i zrób napar dla roślin. Latem zbierzesz kilogramy owoców

Reklama

Krótka charakterystyka laurowiśni

Oto jeden z najciekawszych wieloletnich krzewów do ogrodu. Rozłożysta laurowiśnia bardzo dobrze prezentuje się zarówno jako soliter, jak i w charakterze żywopłotu. Zimozielone liście o głębokim kolorze i delikatnym połysku kształtem przypominają liście wawrzynu. Laurowiśnia jest bardzo atrakcyjną alternatywą dla żywotników z jeszcze jednego powodu. W maju możemy spodziewać się kwitnienia. Krzew obsypuje się w tym terminie białymi kwiatami o przyjemnym zapachu. W przypadku tui na takie atrakcje nie mamy co liczyć.

Laurowiśnia może stanowić tło dla innych roślin, tworzy bardzo udany duet np. z hortensją albo azalią. Zamieni się też w osłonę przed wiatrem dla bardziej wrażliwych gatunków. Co ciekawe, laurowiśnia jest odporna na zanieczyszczenia powietrza, więc niewiele czynników jest w stanie przeszkodzić w jej uprawie.

Zdjęcie Kwitnąca laurowiśnia / 123RF/PICSEL

Zobacz też: Wrzuć do kopca lub tunelu. Genialny sposób na krety, nornice i karczowniki

Laurowiśnia na żywopłot

Czas na zajęcie się kolejną cechą, przez którą laurowiśnia zyskuje przewagę nad tujami. Jest bardzo podatna na formowanie, więc bez trudu nadamy jej kształt dopasowany do naszych upodobań i stylu całego ogrodu. Łatwo będzie zapanować nad rośliną, jeśli zdecydujemy się na stworzenie żywopłotu z laurowiśni. Osłoni teren przed wiatrem, hałasem i wzrokiem przechodniów, zapewniając nam pełną prywatność.

Jak szybko rośnie laurowiśnia?

Jeśli zapewnimy jej żyzną, piaszczysto-gliniastą glebę i będziemy dbać o to, aby była stale lekko wilgotna, roślina będzie w stanie przyrastać 30-60 centymetrów rocznie. Na bujny żywopłot nie będziemy musieli czekać zbyt długo. Wśród wymagań laurowiśni warto zaznaczyć, że najlepiej rośnie na podłożu o odczynie obojętnym, ewentualnie lekko zasadowym.

Kalendarz ogrodnika, czyli kiedy sadzić laurowiśnię?

W wyborze terminu sadzenia laurowiśni mamy dość dużą swobodę. Teoretycznie można to robić przez cały rok — z wyjątkiem okresów zimowych mrozów. Prace w ogrodzie zaleca się jednak zaplanować na jesień lub wiosnę, w okresie od października do marca. To najlepszy czas na to, by korzenie przystosowały się do nowych warunków.

Jak sadzić laurowiśnię?

W pierwszej kolejności spulchnij glebę na wybranym stanowisku.

Wykop duży dołek, w którym swobodnie zmieści się cała bryła korzeniowa.

Obsyp ją dokładnie ziemią w taki sposób, aby nie zostały puste przestrzenie.

Na koniec obficie podlej. O regularnym dostarczaniu wody pamiętaj zwłaszcza w okresach bezdeszczowych i w gorące dni.

Zdjęcie Laurowiśnia może stworzyć gęstą zaporę przed wścibskimi sąsiadami / 123RF/PICSEL

Polecamy: Działkowcu, nie przegap wiosennego cięcia malin. Ogrodnik zdradza, jak je wykonać

Czy laurowiśnia jest trująca?

W polskich warunkach klimatycznych krzew nie zawiązuje owoców — to głównie one są kojarzone jako trujące. Niestety, w przypadku laurowiśni w ogrodzie nadal należy zachować czujność. Liście również mają toksyczne właściwości, więc pod żadnym pozorem nie można ich mylić z liśćmi laurowymi. Podobieństwo w tym przypadku zaczyna się i kończy wyłącznie na wyglądzie.