Do sadzenia wybieramy jedynie sadzonki o mocnym systemie korzeniowym, bez widocznej zielonej pleśni lub charakterystycznych czarnych plam na korzeniach

Jeśli nie zdążyliśmy posadzić truskawek jesienią, możemy zabrać się za to wczesną wiosną. Warto jednak zacząć od dokładnego pozbycia się chwastów, które przeszkodzą rosnącym truskawkom w rozwoju

Posadzenie truskawek obok krzewów jeżyn oraz malin niekorzystnie wpłynie na wzrost i rozwój roślin. Świetnym towarzystwem będzie za to czosnek, który zadziała jak naturalna tarcza chroniąca przed szarą pleśnią

Jakie odmiany truskawek uprawiać w ogrodzie?

Schowane pod soczyście zielonymi listkami truskawki zalicza się do niskich bylin ziemnych. Rośliny doskonale nadają się do uprawy nie tylko w gruncie, ale także doniczkach i pojemnikach. To świetny wybór dla osób, które nie mają możliwości skorzystania z ogrodu, a chcą cieszyć się smakiem owoców w domowym zaciszu.

Udomowiona poziomka, jak często nazywa się truskawkę, powstała z dwóch gatunków dziko rosnącej rośliny. Obecnie oferuje nam odmiany jednokrotnie owocujące oraz te, które powtarzają owocowanie więcej niż raz. Jeśli zdecydujemy się na posadzenie odmiany, która wydaje owoce tylko raz, nastawmy się na plony na przełomie wiosny oraz lata. W obrębie samego typu wyróżniamy dodatkowo odmiany wczesne, średniowczesne i późne.

Nieco inaczej sytuacja wygląda u truskawek powtarzających owocowanie. Te pięknie kwitną oraz owocują od wiosny aż do jesieni. Ich niewielkim minusem jest to, że w jednym czasie zbiór będzie dość znikomy, jednak patrząc na niego z perspektywy kilku miesięcy, uzbieramy całkiem sporo owoców. Bezsprzeczną zaletą truskawek, które powtarzają owocowanie, jest to, że niestraszne im są nawet pierwsze przymrozki. To doskonały wybór dla osób mieszkających w nieco chłodniejszych rejonach kraju.

Kiedy sadzić truskawki z sadzonek zielonych?

Decydując się na uprawę truskawek w ogrodzie lub doniczce, najczęściej spotkamy się z sadzonkami zielonymi. W kręgu zainteresowanych nazywane są także świeżymi, co oznacza, że wykopano je z gruntu dopiero przed wystawieniem na sprzedaż. Taki rodzaj można zakupić jedynie z nagim korzeniem, co przekłada się na konieczność natychmiastowego sadzenia. Kiedy kupować i sadzić truskawki?

Pierwszy termin przypada na jesień, a trwa od września do pierwszych przymrozków. Jeśli nie zdążymy wtedy z zaplanowanym działaniem, nic straconego. Drugi termin nadchodzi już wiosną i trwa od momentu rozpoczęcia wegetacji, aż do kwietnia lub nawet maja. Choć oba terminy dają spore szanse na to, że roślina przyjmie się w ziemi lub doniczce, specjaliści jednoznacznie wskazują, że o wiele lepiej trzymać się terminu jesiennego.

Przygotowanie ziemi pod truskawki

Zanim posadzimy truskawki, musimy zadbać o kilka czynników. W pierwszej kolejności warto upewnić się, czy zakupione sadzonki są wolne od chorób i szkodników. Dobrą praktyką jest także przyjrzenie się korzeniom - jeśli są przesuszone, zamoczmy je na 1-2 godziny w szklance z wodą, a dopiero wtedy przejdźmy do kolejnego kroku. Do uprawy truskawek koniecznie wybierzmy stanowisko dobrze nasłonecznione, ale osłonięte od porywistego wiatru. Parametry gleby powinny wskazywać na zasobność w próchnicę oraz lekko kwaśny odczyn pH.

Najlepiej sprawdzi się lekko piaszczysto-gliniaste podłoże, dobrze przepuszczalne. Truskawki nie przyjmą się natomiast w glebie ciężkiej oraz podmokłej. Doświadczeni ogrodnicy wskazują, że rośliny świetnie wzrastają i owocują w miejscach, gdzie wcześniej rosły fasola czy marchew. Zanim pierwsze sadzonki znajdą się w ziemi, należy usunąć wszelkie chwasty, poświęcając szczególną uwagę rozłogom perzu. W kolejnym kroku przechodzimy do odpowiedniego spulchnienia, a w przypadku podłoża piaszczystego, przekopania z obornikiem lub kompostem.

Rośliny sprzyjające obfitym plonom truskawek

Możliwość zajadania się dojrzewającymi w słońcu i słodkimi owocami truskawek to marzenie, które przy pewnym wysiłku można z powodzeniem zrealizować. Choć gatunek nie należy do najłatwiejszych w uprawie, wystarczy zadbać o kilka podstawowych wymagań. Odpowiednia pielęgnacja oraz kilka trików sprawią, że truskawki wyrosną zdrowe i bujne, a w sezonie będą uginały się od owoców.

Jednym z takich patentów jest zadbanie o odpowiednie towarzystwo dla truskawek. Co to oznacza? Ogrodnicy wskazują, że posadzenie w sąsiedztwie kilku konkretnych roślin przyczyni się do ich lepszego wzrostu. Na liście znalazły się przede wszystkim:

por,

cebula,

kminek,

czosnek,

tymianek,

pietruszka,

szczypiorek,

szałwia lekarska

kolendra siewna,

mięta pieprzowa,

cząber ogrodowy.

Czego nie sadzić obok truskawek?

Truskawka to bardzo towarzyska roślina, jednak nie każde sąsiedztwo jej odpowiada. Jeśli chcemy cieszyć się dorodnymi zbiorami w sezonie, warto odpowiednio dobrać pozostałe gatunki. Ogrodnicy wskazują na kilka, które nie stworzą z truskawką dobrego duetu. Wśród roślin, których lepiej nie sadzić zbyt blisko truskawek wymieniamy przede wszystkim:

brukselkę,

kalafiora,

brokuł,

jarmuż,

kalarepę,

kapustę (głowiastą, czerwoną, białą, pekińską, włoską).

