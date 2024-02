Spis treści: 01 Naturalne środki dbania o ogród i sad

02 Dawny surowiec zielarski powraca w wielkim stylu

03 Kiedy zbierać korę dębu? Nie zwlekaj

04 Jak przygotować oprysk drzew owocowych z kory dębowej?

05 Na co pomaga kora dębu? Właściwości lecznicze

Naturalne środki dbania o ogród i sad

Chemiczne środki ochrony roślin czasem wydają się najprostszą i najskuteczniejszą metodą zabezpieczenia upraw przed chorobami i szkodnikami. Coraz częściej jednak przypominamy sobie o ich negatywnym wpływie na środowisko. A skoro uprawiamy warzywa i owoce we własnych ogródkach, podejmując przy tym niemały wysiłek, to chcemy, by były wolne od pestycydów i innych syntetycznych preparatów.

W takiej sytuacji naturalne sposoby na szkodniki stają się na wagę złota. Można testować różne receptury, lecz w przypadku uprawy drzew i krzewów owocowych wyjątkową skutecznością cechuje napar z kory dębu.

Zdjęcie Na posadzeniu drzewek owocowych nasza praca się nie kończy / 123RF/PICSEL

Dawny surowiec zielarski powraca w wielkim stylu

Z potencjału kory dębu przez wieki korzystała medycyna ludowa, także i dzisiaj jest ona wykorzystywana w ziołolecznictwie. Przyszła pora, by docenić jej zastosowanie w ogrodnictwie, zwłaszcza gdy zależy nam na zbiorach dorodnych owoców. Być może do ich dojrzewania jeszcze daleko, ale już na przednówku należy odpowiednio przygotować się do sezonu wegetacyjnego.

Jakie są właściwości kory dębu? Stanowi skarbnicę substancji, działających na korzyść roślin. Liczne związki bioaktywne, w tym taniny, odstraszają owady, które uwielbiają żerować na drzewkach owocowych. Substancje te pomagają tworzyć tarczę przed licznymi patogenami i chorobami, będącymi dużym zagrożeniem dla sadów i przydomowych ogródków. Właśnie te składniki wpływają na długowieczność majestatycznych dębów.

Kiedy zbierać korę dębu? Nie zwlekaj

Najcenniejszy surowiec pochodzi z młodych pni oraz gałęzi. Korę dębu zaleca się zbierać wczesną wiosną. Postaraj się zdążyć przed wypuszczaniem przez drzewo nowych liści. Najbardziej bogate w cenne substancje są gładkie, nieco błyszczące fragmenty. Korę dębu bez problemu kupisz też w aptece.



Jak przygotować oprysk drzew owocowych z kory dębowej?

Koniec zimy i przedwiośnie to idealna pora, by rozpocząć działania mające na celu ochronę sadu i zapewnienie sobie pokaźnych zbiorów w letnich i jesiennych miesiącach. Napar z kory dębu na szkodniki i choroby jest prosty w przygotowaniu. Skorzystaj z naszych wskazówek.

Zebrane kawałki kory rozłóż na gazetach w przewiewnym, ale zacienionym miejscu , aby podeschły. Powinno to zająć jedną dobę.

, aby podeschły. Powinno to zająć jedną dobę. Do przygotowania jednej porcji oprysku odmierz 15 gramów kory. Zalej litrem wody i zagotuj.

Całość powinna gotować się przez około 30-40 minut. Następnie odstaw do ostygnięcia pod przykryciem.

Chłodny płyn przecedź. Przed użyciem oprysku nie musisz rozcieńczać.

Zdjęcie Kora dębu to skuteczny i naturalny środek dla zabezpieczenia upraw / 123RF/PICSEL

Pierwszą dawkę tego naturalnego środka ochrony roślin możesz zastosować od razu po przygotowaniu. Wywarem z kory dębowej podlewaj krzewy i drzewa owocowe co dwa-trzy miesiące w ramach profilaktyki chorób grzybowych i dla odstraszania szkodników. Nadaje się do częstszego aplikowania, gdy zauważysz niepokojące sygnały żerowania robaków lub pierwsze objawy chorób grzybowych.

Na co pomaga kora dębu? Właściwości lecznicze

Nie można nie wspomnieć o korzystnym wpływie kory dębu na zdrowie nie tylko roślin, ale też ludzi. Napar cechuje się właściwościami przeciwzapalnymi, antybakteryjnymi i ściągającymi, więc przyda się jako wsparcie kuracji leczniczych oraz urodowych.

Kora dębu pomoże zregenerować skórę , zwłaszcza w przypadku drobnych skaleczeń, oparzeń i odmrożeń.

, zwłaszcza w przypadku drobnych skaleczeń, oparzeń i odmrożeń. Przynosi ulgę w stanach zapalnych jamy ustnej oraz gardła.

Bywa stosowana w łagodzeniu dokuczliwych dolegliwości na tle układu pokarmowego, w tym biegunek oraz nieżytu żołądka.

Nasiadówki z kory dębowej zalecane są podczas leczenia hemoroidów.

Wlewanie kilku kropel naparu do kąpieli wspiera eliminowanie nadmiernego pocenia się dłoni i stóp.

Można wykorzystywać go w charakterze płukanki do włosów. Najlepsze efekty przynosi w przypadku nadmiernego przetłuszczania się fryzury, a przeciwgrzybiczne działanie kory dębowej okazuje się dużym wsparciem w pozbywaniu się łupieżu.

