Wiosna i lato to bogactwo warzyw i owoców . To idealny czas na wzbogacenie naszej diety o rozmaite witaminy i minerały, które kryją się właśnie w warzywach i owocach.

Jednym z koktajli, który nie dość, że dostarczy nam wielu cennych składników, to jeszcze wpłynie na proces odchudzania jest ten wykonany z buraka i banana. Choć połączenie tego owocu z warzywem może wydawać się dziwnym połączeniem, ale nie dość, że niesie same korzyści dla naszego organizmu, to jego smak może zaskoczyć.