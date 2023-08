Spis treści: 01 Na co oprysk z ostrej papryki?

02 Jak zrobić oprysk z papryki ostrej na mszyce?

03 Jak stosować oprysk z papryki?

04 Czy oprysk z papryki jest dobry dla wszystkich roślin?

Na co oprysk z ostrej papryki?

Oprysk z ostrej papryki to idealny sposób na uciążliwe mszyce. Szkodniki te żerują na wielu roślinach, zarówno na warzywach, drzewach i krzewach owocowych, jak i na kwiatach. Najczęściej atakują młode sadzonki, które są mniej odporne na ich działanie. Mogą doprowadzać do zaburzenia wzrostu, uszkodzenia pędów i liści, a w efekcie do uschnięcia i obumarcia rośliny.

Oprysk z ostrej papryki zadziała nie tylko na mszyce. Domowy preparat wesprze walkę ze stonką ziemniaczaną czy ślimakami. Papryka ma działanie owadobójcze, spowodowane obecnością kapsaicyny. Związek odpowiadający za ostry smak będzie drażnił niechcianych intruzów, odstraszając je.

Reklama

Czytaj również: Starzy ogrodnicy robią to we wrześniu, a wiosną słyszą "ogród bajka"

Jak zrobić oprysk z papryki ostrej na mszyce?

Oprysk z papryki ostrej na mszyce jest szybki i prosty w wykonaniu. Nie potrzeba do niego skomplikowanych składników, a jedynie te, które znajdziemy u siebie w kuchni.

Do zrobienia oprysku z papryki ostrej potrzebujemy:

500 ml wody

1 łyżka ostrej papryki w proszku

Przygotowaną wodę i paprykę mieszamy ze sobą. Połączone składniki pozostawiamy na 36 godzin. Po odczekanym czasie roztwór należy przefiltrować przez gazę. Otrzymujemy skoncentrowany roztwór na bazie papryki. (Należy z nim postępować ostrożnie, ponieważ może silnie podrażniać. Ze szczególną ostrożnością uważamy na dłonie, którymi możemy przetransferować preparat do oczu, nosa lub ust). Produkt przed użyciem należy rozcieńczyć. Najlepsze będą proporcje 20 ml roztworu na 1 l wody. Gotowy oprysk z ostrej papryki na mszyce przelewamy do spryskiwacza. Dla lepszej przyczepności do roślin można dodać do niego odrobinę płynu do mycia naczyń.

Jak stosować oprysk z papryki?

Oprysk z ostrej papryki stosujemy obficie na zaatakowanych roślinach. Wykonujemy go wieczorem, aby nie miał wpływu na owady. Najlepiej sprawdzi się pora sucha, gdyż deszcz zmyłby oprysk z roślin. Preparatu używamy raz na 7 dni.

Zdjęcie Oprysk z papryki na mszyce przygotowuje w bardzo prosty sposób, a efekty jego działań natychmiast widać gołym okiem / 123RF/PICSEL / 123RF/PICSEL

Przy wykonywaniu oprysku z papryki ostrej należy zachować szczególną ostrożność. Najlepiej robić go w rękawiczkach i okularach. Preparat może silnie drażnić błony śluzowe i skórę. Jeśli jednak gdzieś ubrudzimy się opryskiem, najłatwiej i najefektywniej zmyjemy go oliwą.

Czy oprysk z papryki jest dobry dla wszystkich roślin?

Oprysk z ostrej papryki jest całkowicie bezpieczny dla wszystkich roślin. Trzeba go jednak używać z umiarem. Zbyt duża ilość drażniącej substancji może, po dłuższym czasie, negatywnie wpłynąć na jej rozwój. Należy także unikać używania go, gdy sadzonki są w trakcie kwitnienia.

Zobacz również:

Szare mydło na ćmę bukszpanową. Idealne do ogrodu na oprysk

Smakowity rozczyn nie tylko do ciasta drożdżowego. Skutecznie zwalcza zarazę ogórków i pomidorów

Deformują i uszkadzają plony. Zwalczysz je specjalnym opryskiem z oleju