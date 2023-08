Spis treści: 01 Pluskwiaki w ogrodzie

02 Czy pluskwiaki są niebezpieczne?

03 Co je pluskwiak?

04 Jak zwalczyć pluskwiaki w ogrodzie?

05 Oprysk na pluskwiaki

Pluskwiaki w ogrodzie

Pluskwiaki to bardzo duża rodzina owadów, obejmująca różne gatunki, należące zarówno do owadów pożytecznych, jak i szkodników w ogrodzie. Do tej pierwszej grupy zaliczamy np. błonówki odżywiające się mszycami, przędziorkami czy czerwcami. Podobną funkcję pełnią biedronki, które potrafią zjadać dziesiątki mszyc dziennie, dlatego można uznać je za skuteczny, biologiczny środek zwalczania szkodników.

Zdjęcie Mszyce zalicza się do pluskwiaków, są w stanie znaleźć drogę do każdego ogrodu. / 123RF/PICSEL

Pluskwiaki równoskrzydłe np. mszyce, jak i piersiodziobe np. czerwce powodują szkody roślin. Szkodliwe pluskwiaki osłabiają rośliny w ogrodzie, doprowadzając nawet do ich całkowitego obumierania.

Czy pluskwiaki są niebezpieczne?

Pluskwiaki w ogrodzie nie są niebezpieczne dla ludzi, lecz większość gatunków jest roślinożerna, dlatego stanowią zagrożenie dla roślin. Po ataku pluskwiaków - szkodników rośliny żółkną, zamierają lub całkowicie obumierają. Duża populacja szkodliwych pluskwiaków może spowodować poważne straty w uprawach.

Jeśli chcemy ochronić ogród przed działaniem szkodliwych pluskwiaków, to powinniśmy regularnie monitorować rośliny i obserwować oznaki żerowania owadów. Taka obserwacja pozwala na szybkie podjęcie odpowiednich działań, które mają na celu zwalczanie pluskwiaków w ogrodzie.

Co je pluskwiak?

Szkodliwe pluskwiaki tj. mszyce czy czerwce odżywiają się sokiem roślinnym, osłabiając rośliny i przenosząc wirusy. Wysysanie soków przez mszyce powoduje zniekształcenie liści i pąków. Z kolei po ataku czerwców, roślina zaczyna żółknąć.

Pluskwiaki w ogrodzie jedzą też liście ziemniaków, powodując zniszczenia i zmniejszenia plonów. Potrafią żerować także na na fasoli, kapuście i rzodkiewce. Ich przysmakiem jest również dynia, fasola, pomidory i papryka. Żerowanie na nasionach i owocach tych roślin powoduje deformacje i uszkodzenie plonów.

Jak zwalczyć pluskwiaki w ogrodzie?

Życie i styl Latające kleszcze atakują w lasach. Tymi preparatami uchronisz się od ugryzienia Pluskwiaki w ogrodzie najczęściej zwalcza się mechanicznie, strącając je z roślin lub używając silnego strumienia wody w okresie zimowym i wczesnowiosennym. Możemy również użyć insektycydów, jednak w taki sposób, aby nie zagrozić pożytecznym owadom.

Warto także zniechęcić pluskwiaki do wizyt w naszym ogrodzie dzięki sadzeniu odstraszających ich roślin tj. mięta, bazylia, lawenda. Pamiętajmy również o tym, że nadmierne nawożenie azotem sprzyja rozmnażaniu pluskwiaków, dlatego warto kontrolować ilość używanego nawozu.

Oprysk na pluskwiaki

Pluskwiaki możemy zwalczać z ogrodu za pomocą ekologicznych środków owadobójczych na bazie naturalnych substancji tj. czosnek, olejek rycynowy czy szare mydło.

Czosnek ma właściwości odstraszające wiele szkodników, w tym pluskwiaki w ogrodzie. Jeśli chcemy przygotować oprysk z czosnku na pluskwiaki, to musimy zmielić kilka ząbków, zalać je 1l wody, odstawić na kilka godzin, przecedzić i spryskać rośliny.

Zdjęcie Oprysk z szarego mydła skutecznie zwalczy m.in. mszyce w ogrodzie / 123RF/PICSEL

Oprysk z olejku rycynowego również pomaga w zwalczaniu pluskwiaków ogrodzie. Wystarczy 1 łyżkę oleju rycynowego dodać do 1 l wody i od razu spryskiwać rośliny.

Z kolei mydło szare jest najpopularniejszym, naturalnym środkiem owadobójczym. Aby wykonać oprysk, należy rozpuścić 2 łyżki mydła szarego w 1l wody. Spryskując nim rośliny, bardzo szybko odstraszymy pluskwiaki.

