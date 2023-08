We wrześniu kończy się dla ogrodników lato. Na szczęście wysokie temperatury i częstsze opady deszczu tworzą doskonałe warunki do sadzenia. Zastanów się, jak ma wyglądać twój ogród w kolejnym sezonie i przejdź do działania.

Jakie kwiaty i byliny sadzić we wrześniu?

Początek jesieni to prawie ostatni etap prac w ogrodzie. Wrzesień jest najintensywniejszym miesiącem i często ostatnią szansą na posadzenie wielu roślin.

Spośród roślin cebulowych na rabatach na początku miesiąca możemy już sadzić narcyzy i korony cesarskie. W połowie miesiąca sadzimy:

szafirki,

krokusy,

przebiśniegi,

ranniki,

cebulice,

hiacynty.

Końcówka miesiąca to czas na:

tulipany,

czosnek ozdobny,

irysy cebulowe,

puszkinie,

hiacyntowce.

We wrześniu dobrze jest sadzić byliny. Ich naziemne części zanikają na zimę. Jednak dobrze ukorzenione przetrwają nawet najniższe temperatury i zachwycą nas wiosną. Warto posadzić;

bergenie,

jeżówki,

liliowce,

dzielżany,

floksy wiechowate,

rudbekie,

tawułki,

bodziszki,

funkie.

Na początku miesiąca warto także sadzić piwonie.

Na początku września możemy posadzić piwonie

Możemy również posadzić niektóre gatunki kwiatów. Upewnij się, że to gatunki odporne na mróz oraz takie, których nasiona muszą przejść okres przechłodzenia. Do takich roślin należą lawenda, chabry bławatki, czarnuszki, nagietki, maki polne oraz ostróżeczki.

Jeśli mamy w ogródku kwaśną glebę możemy posadzić wrzosy. Wrzesień to dobry miesiąc na zakładanie wrzosowisk. Zwróć uwagę na gatunki, które będą cieszyć oko przez wiele lat oraz są odporne na mróz.

Jakie krzewy i drzewa sadzić we wrześniu?

We wrześniu należy sadzić drzewa i krzewy, które potrzebują czasu na dobre ukorzenienie się przed początkiem mrozów. Należą do nich drzewa i krzewy iglaste oraz liściaste, które nie zrzucają liści na zimę.

To także dobry okres na sadzenie liściastych drzew owocowych i ozdobnych. Wszystkie rośliny, które sprzedawane są w pojemnikach, powinny się dobrze przyjąć w tym czasie.

Jakie warzywa i owoce sadzić we wrześniu?

Nadchodząca jesień i zima nie oznacza, że prace zwalniają w ogródku warzywnym. Wrzesień jest najlepszym miesiącem na sadzenie truskawek ze świeżych sadzonek. Warto zapewnić im sporo czasu na dobre ukorzenienie się przed zimą.

Zdjęcie Sadząc rośliny we wrześniu, możemy liczyć na jesienne i zimowe zbiory warzyw / 123RF/PICSEL

Wiele warzyw posadzonych we wrześniu może nam zapewnić plony jeszcze jesienią. Rzodkiewka, koperek, szczypior, sałaty, rukola, roszponka, czy szpinak będą się dobrze rozwijać nawet do początku zimy.

Jak dbać o trawnik we wrześniu?

Końcówka lata to świetny okres dla osób, które chcą popracować nad murawą w przydomowych ogródku. Wrzesień jest dobrym miesiącem na założenie trawnika, niezależnie od tego, czy zamierzasz go wysiać, czy założyć z rolki.

Zdjęcie Staranne uprzątnięcie terenu pod trawnik daje mu lepsze warunki do wzrostu / 123RF/PICSEL

