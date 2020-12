Ekspert badający smaki zdradził sposób, jak zniwelować gorycz kawy

Amatorzy małej czarnej potrafią się delektować jej smakiem w nieskończoność, wyczuwając w kawowym naparze różnorodne niuanse smakowe. Wciąż jednak jest grupa tych, którzy nie mogą przekonać się do czarnej kawy, głównie z powodu jej goryczki. A wystarczy dodać do naparu szczyptę popularnej przyprawy.

Posolenie kawy wydaje się ostatnią rzeczą, która przychodzi nam do głowy w trakcie jej parzenia. Tym bardziej jeśli i tak nie przepadamy za surowym, wyrazistym smakiem tego napoju.

Warto jednak wypróbować trik, którego źródeł można doszukiwać się w badaniu opublikowanym na łamach "Nature" w 1997 roku. Chodzi o dodanie do naparu odrobiny soli.

Jak wyjaśnia Makenzie Bryson Jackson, naukowiec zajmująca się badaniem jedzenia, sól skutecznie zmniejsza sposób, w jaki odbieramy goryczkowy posmak. Łagodzi go bardziej niż chociażby słodycz.

Dodanie odrobiny soli do potraw sprawia, że smakują one lepiej, ponieważ przyprawa wzmacnia smak.

- Naukowcy zajmujący się żywnością i szefowie kuchni na całym świecie wiedzą, że sól jest kluczowym składnikiem przy tworzeniu pysznych potraw - wyjaśnia w serwisie "WellandGood" ekspert.

- Idealny poziom soli może podnieść smak każdej potrawy, podkreślając dobre smaki i redukując te złe. To ciekawe, że można to przenieść na kawę - dodaje.

Według badaczki dodanie jednego lub dwóch kryształków soli do gorzkiej kawy hamuje działanie receptorów na języku, które zwykle ostrzegają mózg o jej gorzkawym smaku.

- Nasza zdolność do smakowania ma związek z naszym przetrwaniem, jako gatunku: gorzkie sygnały oznaczają, że coś jest prawdopodobnie trujące, a my mamy niechęć do tego smaku - mówi.

- Uważa się, że sól wiąże się z receptorami smaku i blokuje wiązanie gorzkich związków z receptorami gorzkiego smaku - wyjaśnia dalej. Tłumienie tego sygnału pozwala delektować się smakiem kawy.

Kiedy używasz soli do kawy, aby zablokować wyczuwalną w niej gorycz, kluczem jest znalezienie proporcji.

Bryson Jackson zachęca, aby zaczynać od naprawdę niewielkich jej ilości i szukać, metodą prób i błędów, idealnego balansu smaków. Jeśli niewielka ilość soli rozpuszczonej w naparze wciąż do końca nie zniwelowała jego goryczki, można nieco zwiększyć jej ilość.

Wszystko, jak podkreśla ekspert, jest kwestią naszych upodobań smakowych.