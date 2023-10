Kiedy aura za oknem przestaje zachęcać do jakichkolwiek spacerów, wielu wygodnie usadawia się na kanapie w otoczeniu palących się, zachwycających zapachem świeczek ozdobnych. Te, będące wyjątkową ozdobą wielu wnętrz, święcą w ostatnim czasie prawdziwe triumfy.

Kupić można je niemal w każdym sklepie, przebierając zarówno w kolorach i kształtach, jak również wielkościach i zapachach. Obok wyglądu zwróć jednak uwagę również na ich skład. Ekspertka nie ma bowiem najlepszych wiadomości.

Zobacz również: Gdzie wyrzucać zużyte żarówki? Nagminnie popełniamy ten błąd

Reklama

Czego unikać w świeczkach? Ekspertka alarmuje

Wieczór w otoczeniu świec zapachowych dla wielu jest prawdziwym spełnieniem marzeń. Ale do momentu. Zdarzyło ci się kiedykolwiek odczuwać w ich towarzystwie ból głowy? Oto główny winowajca.

Zdjęcie Jakie świece są zdrowe? Zwróć uwagę na skład / 123RF/PICSEL

"Większość dostępnych w sklepach świec to świece parafinowe (parafina otrzymywana jest z ropy naftowej). Spala się ona uwalniając do powietrza substancje, które je zanieczyszczają, między innymi toluen i benzen. Spalają się też dodane substancje zapachowe (zazwyczaj syntetyczne), barwniki i knot, który jeśli jest bawełniany to ok, ale w sprzedaży są też knoty z rdzeniem, w których znajdują się szkodliwe metale jak ołów czy cyna" - alarmuje chemiczka Sylwia Panek, działająca w sieci pod nazwą "wzdrowymdomu".

Zobacz również: Irytują cię skrzypiące panele? Oto proste rozwiązanie

Jakie świece są zdrowe? Zwróć uwagę na skład

Świec, wraz ze zbliżającą się uroczystością Wszystkich Świętych, nie brakuje również na cmentarzach. "Odwiedzając groby na 1 listopada dostajecie chrypki, duszności, kaszlu lub zwyczajnie kiepsko się tam czujecie?" - pyta chemiczka. Źródła problemu należy szukać w tym samym miejscu.

Instagram Post Rozwiń

"Idąc w tym roku na groby pamiętajcie, że na terenie cmentarzy jakość powietrza może być zdecydowanie gorsza niż w innych miejscach. Starajcie się przebywać tam jak najkrócej - na dłuższe wizyty lepiej wybierać inne dni w roku. Sugerowałabym również rezygnację z wizyt na cmentarzach z malutkimi dziećmi. Pamiętajmy, że ich organizmy nie są jeszcze tak dobrze przystosowane jak dorosłych" - tłumaczy Sylwia Panek.

Apeluje również, aby w przypadku pozostawianych na grobach zniczy stawiać raczej na jakość, aniżeli na ilość. "Zamiast świec parafinowych postawmy na świece z wosku pszczelego, sojowe lub rzepakowe. A zamiast plastikowych kwiatów wybierzmy wrzos, chryzantemę lub inne naturalne wieńce i ozdoby" - apeluje ekspertka.

Zobacz również: Rozpuść kilka kropel w ciepłej wodzie. Nawyk obniży rachunki za ogrzewanie