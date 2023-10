Te trzy warzywa działają na jelita jak leczniczy balsam. Teraz trwa na nie sezon

Irytują cię skrzypiące panele? Oto proste rozwiązanie

Zadbaj o grudnika. Niedługo obsypie się kolorowymi kwiatami

Ile naprawdę są warte rzeczy, którymi otaczasz się w domu? Oszacuj to, by móc je dobrze chronić

Gdzie wyrzucać żarówki żarnikowe?

Miejsce, do którego powinny zostać zutylizowane żarówki zależne jest przede wszystkim od ich rodzaju. Te najzwyklejsze, żarnikowe można wyrzucać do pojemników na odpady zmieszane, bo nie zawierają niebezpiecznych, toksycznych chemikaliów. Warto jednak wcześniej zawinąć je w papier, aby unikać rozpryskiwania się odłamków szkła.

Zobacz też: Gdzie wyrzucić pustą butelkę po oleju? Polacy wciąż nie wiedzą

Reklama

Gdzie wyrzucać świetlówki?

Sprawa wygląda inaczej w przypadku żarówek żarnikowych świetlówek, które zawierają rtęć. Metal ten jest bardzo szkodliwy dla środowiska i zdrowia człowieka. Utylizując takie materiały należy mieć pewność, że toksyczna substancja nie dostanie się do gleby czy wody. Świetlówki na ogół podlegają recyklingowi - jeśli się wypalą, należy ostrożnie je wyjąć, a następnie oddać w sklepie przy okazji zakupu kolejnych - najczęściej przeznaczone są na to specjalne pojemniki. Można też oddać je do punktu zbierającego elektrośmieci.

Co zrobić, gdy świetlówka ulegnie rozbiciu?

W pierwszej kolejności dobrze przewietrzyć pomieszczenie, w którym doszło do jej uszkodzenia. Jeśli wcześniej żarówka nie została wymontowana należy wyłączyć prąd i bezpiecznie usunąć pozostałości. Potem wszystkie odłamki szkła należy bardzo dokładnie zebrać za pomocą gumowych rękawiczek, a następnie wrzucić do plastikowego worka, szczelnie zamknąć i oddać do odpowiedniego punktu.

Zdjęcie W punktach zbierających elektrośmieci, a także sklepach z oświetleniem można oddać zużyte świetlówki oraz inne rodzaje żarówek / 123RF/PICSEL

Gdzie wyrzucać żarówki typu LED?

Pozbywanie się LED-owych żarówek jest prostsze niż świetlówek. Nie zawierają one bowiem niebezpiecznych związków, dlatego można z powodzeniem umieścić je w koszu na odpady zmieszane.

Mimo wszystko z uwagi na możliwość recyklingu poszczególnych elementów takich żarówek, najlepiej będzie oddać je do punktu odbioru tego typu odpadów. Sprawa ma się dokładnie tak samo w przypadku tych halogenowych.

Czytaj także: W sezonie grzewczym Polacy nagminnie popełniają ten błąd. Pamiętaj przed wyjściem z domu