Możemy zadbać o nienaganną fryzurę, doskonały makijaż i podkreślający atuty figury strój, ale to właśnie zadbane dłonie uważane są za naszą wizytówkę. Prace w domu, obowiązki w ogrodzie czy częsty kontakt z silnymi substancjami sprawia, że z czasem skóra na tej części ciała staje się przesuszona, popękana i nieprzyjemnie szorstka. Zniszczony naskórek może pękać, pokrywać się swędzącą wysypką, a nawet krwawić z niewielkich ranek. Jak temu zapobiec? Ratunku możemy poszukać u kosmetyczki, ale równie dobrze sprawdzą się domowe sposoby, które przywrócą dłoniom dawną miękkość.

Jednym z najprostszych, a zarazem bardzo skutecznych sposobów nawilżenie dłoni jest przygotowanie maseczki na bazie miodu, który znany jest z właściwości regenerujących oraz zmiękczających. Wystarczy, że za pomocą pędzelka lub niewielkiej łyżeczki nałożymy go na dłonie, delikatnie wetrzemy i pozostawimy na 10-15 minut. Po tym czasie wystarczy całość spłukać ciepłą wodą i delikatnie osuszyć ręcznikiem. Co ważne, w tej metodzie sprawdzi się zarówno miód płynny, jak i lekko skrystalizowany. Bardziej zwarta forma sprawi, że lepiej utrzyma się na dłoniach.

Delikatna skóra na dłoniach ma tendencję do szybkiego przesuszania się, a co za tym idzie, powstawania nieprzyjemnych podrażnień. Mają na to wpływ nie tylko codzienne czynności, ale także częste mycie ich w zbyt gorącej wodzie. Nieodpowiednia temperatura bardzo szybko osłabia, a w rezultacie niszczy barierę hydrolipidową skóry. Przykre skutki czekają nas także wtedy, gdy zaledwie pobieżnie osuszymy skórę po kontakcie z wodą. Naukowcy dowiedli, że mokra skóra traci ciepło na odparowanie pozostałych kropelek wilgoci. Ratunkiem okazuje się połączenie dwóch składników, które znajdziemy w kuchni.