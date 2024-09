Maść tranowa to produkt do stosowania zewnętrznego, którego głównym składnikiem jest tran. Stanowi bogate źródło kwasów tłuszczowych omega-3, które mają zbawienny wpływ na organizm - pomagają obniżyć poziom trójglicerydów we krwi, regulują ciśnienie krwi, poprawiają elastyczność naczyń krwionośnych oraz zmniejszają ryzyko wystąpienia zakrzepów. W maści znajdują się także:

witamina A,

witamina D,

jod,

fosfor,

siarka,

żelazo,

wazelina,

lanolina,

parafina.

Zawartość tych składników zależy od producenta i może się różnić.

Maść tranowa na rozstępy i zajady

Zdjęcie Zawarte w maści składniki regenerują skórę / 123RF/PICSEL

Maść tranowa polecana jest głównie do leczenia i pielęgnacji ran powstałych w wyniku odmrożenia lub oparzenia. Produkt ten jest jednak równie skuteczny w leczeniu innych problemów skórnych i trudno gojących się ran. Mogą go stosować nawet osoby chorujące na łuszczycę.

Po maść tranową z powodzeniem sięgnąć mogą osoby walczące z rozstępami, czyli bliznami, które zostają po uszkodzeniach włókien kolagenowych i elastynowych skóry właściwej. Kiedy skóra poddawana jest zbyt dużemu rozciąganiu, np. podczas szybkiego przybierania na wadze, nie wytrzymuje naprężenia i pojawiają się na niej równoległe blizny. Maść tranowa zawiera aż 40 proc. tranu, który mocno nawilża i wspomaga odbudowę naskórka. Finalnie świeże rozstępy (rany) szybko się goją, a te już zabliźnione stają się mniej widoczne i wygładzone. Maść tranową można stosować równocześnie z innymi kosmetykami i lekami na rozstępy.

Maść tranowa świetnie sprawdzi się jako mocno nawilżająca maska na twarz lub... krem pod oczy. Jej silnie nawilżające właściwości docenią w szczególności właścicielki suchej i podrażnionej skóry, którą maść "uspokoi", wygładzi i nawilży. Produkt ten można również stosować jako krem na dzień, ale pamiętajmy, że ma on ciężki skład, więc nie sprawdzi się jako baza pod makijaż. Maść z powodzeniem można za to stosować na popękane usta i zajady - obecna w niej witamina A skutecznie odbudowuje uszkodzony naskórek.

Maść tranowa na zmarszczki: czy działa?

Zdjęcie Maść tranowa może pomóc w walce z trądzikiem / 123RF/PICSEL

Maść tranowa coraz częściej polecana jest jako remedium na zmarszczki. Produkt ten faktycznie może zmniejszyć ich widoczność przez silne nawilżenie oraz wzmocnić działanie innych kosmetyków przeciwzmarszczkowych, ale ich nie zlikwiduje! Zawarte w maści składniki regenerują skórę i zapewniają jej odpowiednie nawilżenie, ale nie usuną już powstałych bruzd.

Maść tranowa może natomiast pomóc w walce z trądzikiem. Produkt ten likwiduje drobne wypryski i wspomaga odbudowę naskórka, pomaga także w likwidacji blizn trądzikowych. Jej dobroczynny wpływ na skórę docenią także chorzy walczący z atopowym zapaleniem skóry. Miejscowe stosowanie maści pomaga zmniejszyć suchość skóry, dogłębnie nawilża i łagodzi podrażnienia. Produkt ten można także stosować na suche i popękane pięty - sporo osób uważa, że radzi sobie z tym problemem lepiej niż większość kremów do pięt!

Maść można stosować także u dzieci - dobrze sprawdzi się w przypadku drobnych ran, zadrapań i skaleczeń.

Maść tranową można dostać w większości aptek już za niecałe 5 zł. Przed użyciem należy zapoznać się z ulotką i stosować maść zgodnie z zaleceniami lub po konsultacji z lekarzem.

