Właściwości octu jabłkowego znane są od dawna. Ten złoty napój posiada w sobie ogromne ilości dobroczynnych aminokwasów i enzymów, wpływających dobroczynnie na jelita, a w konsekwencji na stan całego organizmu. Stan jelit świadczy o naszej odporności, warto więc zainteresować się octem jabłkowym i włączyć go do codziennej diety w ilości łyżeczki na szklankę wody i przyjmować go zaraz po przebudzeniu. Pomoże obniżyć poziom cholesterolu, wyrówna pH organizmu i wspomoże działanie układu nerwowego, serca i mózgu.