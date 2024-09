Wraz z wiekiem procesy starzenia się przyspieszają, dlatego ok. 50 roku życia warto szczególnie zatroszczyć się o dietę. Do codziennego menu należy włączyć warzywa, które zawierają składniki odżywcze wspomagające pracę mózgu - szczególnie cenne są antyoksydanty, witaminy, minerały, kwasy tłuszczowe omega-3, błonnik i fitochemikalia. Znajdziemy je, m.in. w zielonych warzywach.

Do diety warto włączyć także buraki, które są bogate w azotany. To właśnie one poprawiają przepływ krwi do mózgu, co może wspomagać funkcje poznawcze. Buraki zawierają także przeciwutleniacze, które pomagają zwalczać stany zapalne w organizmie.