Forsycja marnieje? Wykonaj ten zabieg, a będzie uginać się od kwiatów

Porady

Forsycja to bardzo popularny, prosty w uprawie krzew. Aby co roku zachwycała pięknymi, żółtym kwiatami należy jednak o nią odpowiednio zadbać. Jak nawozić forsycję, jak przycinać oraz co zrobić, aby szybciej zakwitła?

Zdjęcie Forsycja nie ma dużych wymagań, jednak aby prawidłowo się rozwijała konieczne może okazać się regularne nawożenie / 123RF/PICSEL