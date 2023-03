Spis treści: 01 Czym charakteryzuje się zamiokulkas i jakie ma wymagania?

02 Naturalny nawóz dla zamiokulkasa z węgla aktywnego

03 Jak węgiel aktywny działa na zamiokulkasa?

Zamiokulkas zamiolistny to pięknie prezentująca i bardzo popularna roślina doniczkowa. Jest ceniony nie tylko za funkcję dekoracyjną, ale również niewielkie wymagania co do pielęgnacji. Zamiokulkas nie potrzebuje zbyt częstego podlewania ani skomplikowanych zabiegów. Dobrze jednak raz na jakiś czas zasilić go potrzebnymi do rozwoju składnikami, dzięki czemu nabierze więcej energii do wzrostu i odwdzięczy się licznymi, jędrnymi listkami. Naturalny nawóz dla zamiokulkasa uzyskasz dzięki pewnemu niedrogiemu specyfikowi wykorzystywanemu w celach leczniczych i kosmetycznych. Chodzi o węgiel aktywny.

Czym charakteryzuje się zamiokulkas i jakie ma wymagania?

Zamiokulkas to pięknie prezentująca się roślina, dekorująca pomieszczenia swoimi błyszczącymi, owalnymi listkami. Osiąga on zazwyczaj wysokość około metra. Jest bardzo odporny na suszę (wodę gromadzi w liściach) oraz wysokie temperatury, dlatego świetnie sprawdzi się u osób, które często wyjeżdżają lub zapominają o podlewaniu. Do najważniejszych wymagań zamiokulkasa zamiolistnego należą:



półprzepuszczalne, żyzne i próchniczne podłoże, np. mieszanka torfu z piaskiem

podlewanie - raz na dwa tygodnie

półcieniste stanowisko, z dala od ostrych promieni słonecznych

Naturalny nawóz dla zamiokulkasa z węgla aktywnego

Zdjęcie Węgiel aktywny można rozpuścić w wodzie do podlewania lub wymieszać z podłożem / 123RF/PICSEL

Niekiedy mimo odpowiednich warunków, zamiokulkas może zacząć marnieć i zaprzestać wydawania nowych liści. Wówczas należy zastosować odżywkę - sprawdzą się zarówno specjalnie przygotowane, gotowe mieszkanki jak i naturalne specyfiki. Jednym z nich jest nawóz z węgla aktywnego - środka, który działa antybakteryjnie i zwalcza choroby roślin. Jak go zaaplikować do doniczki z zamiokulkasem?

Wystarczy, że szczyptę sproszkowanego węgla aktywnego wymieszasz z wodą, a następnie powstałą mieszaniną podlejesz roślinę.

Proszek można również bezpośrednio rozsypać na podłożu (1 łyżeczkę) i wymieszać go z jego wierzchnią warstwą. Sposób ten sprawdzi się wtedy, gdy zauważysz pleśń w doniczce.

Jak węgiel aktywny działa na zamiokulkasa?

Oprócz tego, że węgiel aktywny zwalczy czynniki chorobotwórcze, to rozpuszczony w wodzie zmiękczy ją i korzystnie wpłynie na kondycję rośliny. Liście staną się błyszczące i sprężyste, a zamiokulkas niebawem wypuści mnóstwo nowych.

