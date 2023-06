Fusy z kawy jako nawóz? Uważaj, możesz zaszkodzić swoim roślinom

O wykorzystaniu fusów z kawy mówi i pisze się wiele. Jednym z często polecanych zastosowań jest używanie ich jako nawozu zarówno do kwiatów doniczkowych, jak i roślin ogrodowych. Choć rzeczywiście mają one wiele zalet i mogą pomagać roślinom, to jednak okazuje się, że bywają także szkodliwe. Kiedy fusy z kawy nie nadają się na nawóz?

Zdjęcie Fusy z kawy jako nawóz — nie wszystkie rośliny to lubią / 123RF/PICSEL