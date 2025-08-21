Poduszki dekoracyjne to tekstylia, których główną funkcją jest ozdabianie wnętrz, nadanie im charakteru i koloru oraz pozytywny wpływ na atmosferę pomieszczenia. Takie poduszki są zazwyczaj mniejsze niż te do spania i, choć mogą podnosić komfort użytkowania mebli, na których je kładziemy (łóżka, stołki, fotele), to są głównie efektownym dodatkiem, który odmienia wygląd pomieszczenia.

Poduszki dekoracyjne mogą być użyte do zaznaczenia w domu stref relaksu, więc często znajdują się w sypialniach, na sofach i w miejscach odpoczynku. Niestety, mają jedną sporą wadę!

Poduszki dekoracyjne to prawdziwy magazyn brudu. Lepiej wyrzuć je z sypialni

Choć poduszki dekoracyjne, jak sama nazwa wskazuje, mogą być piękną ozdobą wnętrza, to niestety stanowią też idealne schronienie dla roztoczy. Rzadko prane stają się prawdziwym magazynem kurzu i pułapką dla alergików. Nawet przy delikatnym dotknięciu poduszki, w powietrze unoszą się tysiące drobinek alergenów, powodując duszność i problemy z oddychaniem, a w najlepszym wypadku - katar, kaszel i swędzenie oczu oraz wnętrza nosa. Długotrwałe narażenie na alergeny nie tylko nasila objawy astmy, ale może powodować przewlekłe zapalenie zatok i płuc.

Roztocza i kurz to nie jedyni mieszkańcy poduszek dekoracyjnych. Bytują na nich również bakterie i grzyby, które także wzmacniają reakcje alergiczne i mogą powodować infekcje. Wszystkie te mikroorganizmy odpowiedzialne są również za stan skóry, powodując wysypki, podrażnienia i zaczerwienienia.

Poduszki dekoracyjne to siedlisko kurzu i roztoczy VTT Studio 123RF/PICSEL

Jak dbać o poduszki dekoracyjne?

Choć poduszki dekoracyjne mogą mieć negatywny wpływ na nasze zdrowie, to wprowadzając kilka prostych zasad, możemy ten wpływ zminimalizować. Najważniejsze jest regularne pranie poszewek - powinniśmy robić to co 1-2 tygodnie. Jeśli poduszki nie mają zdejmowanych pokrowców, należy czyścić je zgodnie z zaleceniami producenta lub wymienić na takie ze zdejmowanymi poszewkami.

W ciepłe miesiące warto wietrzyć poduszki na świeżym powietrzu, co pomoże zapobiegać gromadzeniu się roztoczy. Dobrym pomysłem jest również częste odkurzanie poduszek, a w razie potrzeby - mrożenie ich w lodówce, by zabić wszystkie drobnoustroje.

