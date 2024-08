Często zdarza się, że podczas kuracji nie zużyjemy wszystkich leków. Czasem decydujemy się na zakup suplementów, o których stosowaniu zapominamy lub z jakichś względów rezygnujemy. Domowa apteczka pęka w szwach, tymczasem opakowania z lekami otwarte przez zbyt długi czas, a tym bardziej przeterminowane medykamenty nie nadają się do użytku. Grozi to poważnymi powikłaniami zdrowotnymi. Ważne jest robienie regularnych przeglądów, by na bieżąco usuwać tego rodzaju produkty. Zabierając się do pracy, konieczne jest przypomnienie sobie zasad segregacji tych problematycznych odpadów.