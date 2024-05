Gąbka do naczyń — jaki to rodzaj odpadów?

Jest nieodłącznym elementem w każdej kuchni. Służy do mycia naczyń, niejednokrotnie używamy jej także do czyszczenia innych powierzchni. Jak każdy przedmiot, z czasem gąbka do naczyń staje się coraz bardziej zużyta i zanieczyszczona, więc w naturalnym odruchu wyrzucamy ją i sięgamy po nową.

W jakim pojemniku ją umieścić? Gąbki do naczyń stanowią odpad, który nie jest łatwy do sklasyfikowania w standardowym systemie segregacji. Zwykle są wykonane z różnych materiałów syntetycznych, takich jak poliuretan czy celuloza, co sprawia, że trudno je przetworzyć.

Mimo rosnącej popularności zmywarek, zastosowanie gąbek do naczyń w domach jest powszechne 123RF/PICSEL

Gdzie wyrzucić gąbkę do naczyń?

Plastikowe butelki, szklane słoiki, metalowe puszki czy odpady organiczne zwykle nie sprawiają trudności podczas segregacji śmieci. Niestety, sprawa nie zawsze jest tak oczywista. Co zrobić ze zużytą gąbką do naczyń? Powinna znaleźć się w pojemniku na odpady zmieszane. To właśnie tutaj trafiają odpady, które nie pasują do innych kategorii recyklingu. W Polsce kontenery zazwyczaj są oznaczane kolorem czarnym lub szarym.

Zasady te dotyczą nie tylko kuchennych zmywaków. Tak samo postępuj z gąbką do mycia ciała, samochodu czy używaną w domowych porządkach.

Jak często wymieniać gąbkę do naczyń?

Rekordziści są w stanie używać nawet mocno wysłużonych gąbek — poszarpanych, poplamionych... Należysz do tego grona? Najwyższa pora na wypisanie się z niego. Eksperci donoszą, że ten prozaiczny przedmiot to prawdziwy raj dla bakterii, co nie brzmi aż tak szokująco, gdy przypomnimy sobie o warunkach, w jakich jest używany. Ciągła wilgoć i kontakt z resztkami żywności sprzyjają namnażaniu się szkodliwych mikroorganizmów. W związku z tym gąbkę do naczyń zaleca się wymieniać nie rzadziej niż raz w tygodniu.

Ekologicznie: Zbieramy-nie wyrzucamy!