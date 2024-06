Co zrobić ze znoszonymi butami? Sprzedaj, oddaj lub wyrzuć, ale tylko do tego pojemnika

Do jakiego pojemnika wyrzucić stare buty?

Dla każdych butów nadchodzi w końcu ten moment, w którym trzeba będzie je wyrzucić. Pojawia się wówczas pytanie, który pojemnik w śmietniku będzie na to najbardziej odpowiedni. Wybór jest spory, bo w naszych altanach na odpadki stoi kilka rodzajów pojemników:

niebieskie na papier;

żółte na metale i plastik;

zielone na szkło;

brązowe na odpady bio;

czarne na odpady zmieszane.

Od razu warto zaznaczyć, że stare buty wyrzucamy do pojemnika na odpady zmieszane, czyli tego w kolorze czarnym. Obuwie zrobione jest z różnych materiałów i trudno nam ocenić, co się w nim znajduje. To często połączenie różnego rodzaju sztucznych materiałów z tekstyliami, skórą czy metalem. Nie ma więc co się zastanawiać, tylko wrzucić buty do czarnego pojemnika. Ułatwi to ich recykling. Wyjątkiem jest sytuacja, w której obuwie jest zanieczyszczone chemią lub materiałami niebezpiecznymi. W takim wypadku stare buty należy oddać je na PSZOK, czyli punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Pracownicy placówki z pewnością będą wiedzieli, co zrobić z tak skażonym obuwiem.

Gdzie można oddać stare buty?

Pojemnik na odpady zmieszane to nie jedyna opcja dla schodzonego obuwia. Stare buty można oddać również na cele charytatywne, wrzucając je na przykład do pojemników PCK. Czasem wyrzucamy rzeczy, bo są już niemodne, a w ten sposób można dać im drugie życie i pomóc potrzebującym. Takie nie do końca sfatygowane obuwie przyjmą też niektóre sklepy z odzieżą używaną. Można też poszukać zbiórek dla potrzebujących w internecie, niektóre fundacje tworzą całe listy potrzebnych im przedmiotów. Warto się do nich odezwać. Dobrym pomysłem jest też skontaktowanie się z miejscowymi organizacjami niosącymi pomoc bezdomnym. Nasze buty mogą pomóc im przetrwać zimę. Czasem wystarczy rozejrzeć się wokół siebie: może sąsiedzi lub rodzina chętnie przyjęliby takie obuwie? Jedno jest pewne - w żadnym wypadku starych butów nie należy palić w piecu. Spalanie sztucznych substancji jest karalne i może skończyć się grzywną nawet do 5000 zł. Nie mówiąc już o tym, że postępując w ten sposób, szkodzimy środowisku.

Co zrobić ze znoszonymi butami? Sprzedaj, oddaj lub wyrzuć, ale tylko do tego pojemnika 123RF/PICSEL

Dla ciebie stare, dla innych nowe. Znoszone buty możesz sprzedać

Jeśli zastanawiasz się, co zrobić ze starymi butami, weź pod uwagę sprzedaż. Jest kilka aplikacji, dzięki czemu zrobisz to w sposób łatwy i bezpiecznie. Wystarczy zrobić zdjęcia, opisać przedmiot i wystawić na aukcji lub do sprzedaży. Wiąże się to z koniecznością wysłania paczki, ale w obecnych czasach jest to proces prosty. Aplikacja sama wygeneruje etykietę, którą wystarczy wydrukować, nakleić na paczkę i zanieść do paczkomatu. Jest też opcja dla osób, które nie posiadają drukarki. Polega ona na zapisaniu kodu na opakowaniu. Buty, które uważasz za stare, dla innych mogą okazać się nowe i całkiem atrakcyjne, a ty dzięki temu zarobisz parę groszy na kolejną parę. Może nawet znajdziesz je w aplikacji? W ten sposób wpiszesz się w zasadę “zero waste", która zakłada dawanie drugiego życia przedmiotom, przy jednoczesnym ograniczaniu zaśmiecania planety.

