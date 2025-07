Sekret działania siemienia lnianego tkwi w jego składzie. Nasiona lnu są bogate w śluzy roślinne - polisacharydy, które po zetknięciu z wodą tworzą żelową konsystencję . To właśnie ten żel odpowiada za intensywne nawilżenie i ukojenie naskórka. Działa jak naturalny opatrunek - tworzy na powierzchni skóry ochronną warstwę, która nie tylko łagodzi podrażnienia, ale też wspomaga regenerację.

Siemię lniane zawiera również kwasy tłuszczowe omega-3, witaminę E oraz lignany, które są silnymi przeciwutleniaczami. Wspierają one walkę z wolnymi rodnikami, odpowiadają za opóźnianie procesów starzenia i poprawiają elastyczność skóry. Dodatkowo, siemię ma delikatne działanie przeciwzapalne, co czyni je doskonałym remedium na cerę skłonną do zaczerwienień, łuszczenia czy pieczenia.