Moda na fit jedzenie trwa w najlepsze. Na sklepowych półkach aż roi się od produktów "low fat", "low card" czy "high protein". Zachęceni kolorowymi etykietami produktów, które krzyczą - "jedz mnie, a schudniesz" sprawia, że sięgamy po masę produktów nafaszerowanych chemią, sztucznymi słodzikami i konserwantami , a rezygnujemy z tego co lubimy najbardziej. Okazuje się, że będąc na diecie odchudzającej nie musimy odstawiać zupełnie ulubionych słodyczy czy pieczywa. Co prawda na te pierwsze powinniśmy sobie pozwalać znacznie rzadziej, ale w przypadku chleba czy bułek wskazane jest, aby znajdowały się w codziennym jadłospisie. Dlaczego? Odpowiedź jest bardzo prosta.

Osobom, które próbują zrzucić nadmiar tkanki tłuszczowej, często wydaje się, że tyją od konkretnych produktów jakimi są słodkie bądź słone przekąski, chleb, bułki czy makaron. Okazuje się, że w diecie odchudzającej na każdy z tych produktów znajdzie się miejsce, jednak konieczne będzie wygenerowanie deficytu kalorycznego - innymi słowy musimy zjadać mniejszą ilość kalorii, aniżeli potrzebujemy do utrzymania aktualnej wagi. Oczywiście ważne jest przy okazji, aby to, co jemy, było zdrowe, odżywcze i działało korzystnie na samopoczucie. Jednym z takim produktów może być pieczywo - wystarczy, że wybierzemy to dobrej jakości - takie, które nie tylko nasyci, poprawi trawienie, ale również doda energii. Jakie zatem pieczywo wybierać w czasie odchudzania?