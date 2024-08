Nie jest to oczywiste rozwiązanie, ale już po pierwszym razie przekonasz się, że działa naprawdę skutecznie. Krem do depilacji zawiera składniki chemiczne, które rozkładają włosy, co czyni go efektywnym środkiem do walki z zatkanym odpływem. Poradzi sobie również z resztkami żywności. Jak to używać?