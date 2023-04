Czysta, wyprasowana i pachnąca firanka bez wątpienia uprzyjemnia przebywanie w danym pomieszczeniu. Jednak otwierając okna, narażamy się na osiadanie wszelkiego rodzaju pyłów i kurzu na tkaninie, przez co firanka żółknie i wygląda na brudną.

Jeśli chcemy cieszyć oko piękną i czystą firanką, nie musimy od razu wkładać jej do bębna pralki. Doskonałym sposobem na odświeżenie firanki jest skorzystanie z pewnego triku, dzięki któremu nasza firanka znów będzie wyglądać jak nowa, a my zaoszczędzimy mnóstwo czasu.

Jak odświeżyć firankę za pomocą żelazka

Przede wszystkim uspokajamy - nie ma takiej możliwości, by taką metodą uszkodzić firankę. I choć prasowanie firanek bywa ryzykowną czynnością, zwłaszcza jeśli nie stosujemy się do zaleceń producenta, to w tym przypadku nie ma mowy o żadnych stratach.

Reklama

Zdjęcie W większości polskich domów firanki wciąż są najpopularniejszą ozdobą okna / 123RF/PICSEL

Do zbiornika na wodę w żelazku nalej płynu do płukania, a żelazko rozgrzej do maksimum. Możesz również dodać kilka kropel olejku eterycznego, ale najpierw upewnij się, że nie zabarwi on firanki. Rozgrzane żelazko zbliż do firanki, ale pamiętaj, by nie stykało się ono z tkaniną. W żelazku użyj opcji wypuszczania pary i pokryj nią powierzchnię firanki.

Rozgrzane powietrze z żelazka w połączeniu z płynem odświeży twoją firankę, wyprostuje zagniecenia i sprawi, że będzie doskonale pachnieć. Pamiętaj, by zachować umiar w zraszaniu tkaniny parą. Zbyt duża ilość płynu sprawi, że na firance pojawią się zacieki, a tkania zacznie się lepić.

Po zakończeniu odświeżania, dokładnie pozbądź się ze zbiornika w żalazku resztek płynu. Stosuj tę metodę do firanek, które nie wymagają jeszcze dokładnego prania w pralce.

Czytaj także: Wlej pół szklanki do miednicy. Pożółkłe firanki będą jak nowe