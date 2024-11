W sklepach chaga dostępna jest w formie kapsułek, tabletek, napojów oraz suszu. Zdecydowanie najpopularniejszą wersją jest ta ostatnia. Dodana do porannej kawy oraz popołudniowej herbaty może przynieść pierwsze rezultaty już po 4 - 6 tygodniach. Ważne jest, by dokładnie przeczytać skład specyfiku i upewnić się co do procentowej objętości ekstraktu standaryzowanego - optymalnie 30%. Ze względu na niewielką ilość badań na organizmie ludzkim (badania ograniczają się na razie do zwierząt), najbezpieczniej będzie zażywać susz grzybowy przez okres 4-6 tygodni, a potem zrobić około dwutygodniową przerwę. Ceny chagi wahają się od 50 zł (proszek do rozrobienia w napoju) do 200 zł (kawa z dodatkiem chagi).