Spis treści: 01 Propolis: właściwości

02 Maść propolisowa. Hit z apteki za mniej niż 20 zł. Wyprasuje zmarszczki lepiej niż botoks

03 Maść propolisowa: działanie

04 Maść propolisowa: przeciwwskazania, kto nie może stosować

Propolis niejedno ma imię. Nazywany inaczej pszczelim kitem substancja to prawdziwa skarbnica cennych właściwości. Pszczoły traktują go niczym cement uszczelniający ściany ula, który chroni przed grzybami i bakteriami. Propolis to cenny składnik o leczniczym działaniu, który jest naturalnym antybiotykiem.

Propolis: właściwości

Zdjęcie Propolis ma wiele cennych właściwości, m.in. skutecznie łagodzi skórę chorą i podrażnioną / 123RF/PICSEL

Propolis to skarbnica substancji odżywczych takich jak flawonoidy, w tym m.in. betulina czy kwercetyna, witaminy A, C, D, E i z grupy B oraz mineralne składniki takie jak wapń, magnez, cynk czy żelazo.

"Pszczele złoto" wykazuje działanie antyseptyczne i zwalcza drobnoustroje. Jego właściwości są często wykorzystywane w kuracjach przeciwtrądzikowych. Jest również ceniony za regenerujące i łagodzące działanie.

Dlatego tak często jest składnikiem kremów, maseczek i innych kosmetyków. Jego magiczne właściwości z pewnością docenią dojrzałe kobiety, bo już starożytne Egipcjanki stosowały go jako remedium na zmarszczki.

Maść propolisowa. Hit z apteki za mniej niż 20 zł. Wyprasuje zmarszczki lepiej niż botoks

Zdjęcie Maść z apteki to nieraz lek i kosmetyk w jednym. Tak jest w przypadku maści propolisowej / 123RF/PICSEL

Sporą popularnością cieszy się również maść propolisowa. Ma ona delikatnie brązową lub żółtą barwę i miodowy zapach. To kosmetyk i lek w jednym - można ją kupić niemal w każdej aptece za mniej niż 20 zł. Wszystko zależy od pojemności (tubka lub słoiczek) i producenta.

Maść zawiera propolis, którego stężenie wynosi od 3 do 25 proc. oraz cały arsenał pomocniczych składników takich jak pantenol, wazelinę, lanolinę i witaminy.

Maść propolisowa: działanie

Maść propolisowa wzmacnia, odżywia i regeneruje skórę, dlatego też może być stosowana w pielęgnacji dojrzałej skóry. Stosowany na skórę miejscowo, regeneruje ją, ujędrnia i wygładza. Do tego rozjaśnia i sprawia, że nasza cera staje się o wiele bardziej promienna. Maść propolisowa opóźnia powstawanie zmarszczek, dlatego też warto korzystać z jej drogocennych właściwości.

Maść propolisowa: przeciwwskazania, kto nie może stosować

Zdjęcie Maść propolisowa może wywoływać alergię. Wykonaj prosty test, by uniknąć przykrej niespodzianki / 123RF/PICSEL

Warto pamiętać o tym, że maść propolisowa może wywoływać reakcje alergiczne. Dlatego też nie powinny jej stosować osoby, które są uczulone na produkty takie jak kwiatowy pyłek czy miód. Uważać powinny również osoby wrażliwe na olejki eteryczne.

Jak uniknąć przykrej niespodzianki? Warto zrobić domowy test alergiczny - skórę na przedramieniu posmaruj maścią. Jeśli w przeciągu następnych godzin nie pojawi się zaczerwienienie lub wypryski, możesz stosować maść.

