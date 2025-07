Maliny są jednym z najlepszych naturalnych źródeł antyoksydantów , czyli związków, które neutralizują działanie wolnych rodników. Wolne rodniki to niestabilne cząsteczki powstające w wyniku stresu oksydacyjnego, promieniowania UV, zanieczyszczeń środowiska, niezdrowej diety czy stresu. Odpowiadają one za uszkodzenia komórek skóry, w tym włókien kolagenowych i elastynowych, które odpowiadają za jędrność i sprężystość. Gdy kolagen zaczyna się rozpadać, pojawiają się zmarszczki, a skóra staje się cieńsza, mniej elastyczna i bardziej podatna na opadanie.

Kwas elagowy, obficie występujący w malinach, to jeden z najsilniejszych naturalnych związków o działaniu antyoksydacyjnym i przeciwzapalnym. Oprócz neutralizacji wolnych rodników ma on zdolność do ochrony kolagenu przed degradacją enzymatyczną. W skórze z wiekiem wzrasta aktywność enzymów rozkładających kolagen - metaloproteinaz - co prowadzi do utraty jędrności. Kwas elagowy działa hamująco na te enzymy, co pozwala utrzymać strukturę skóry w lepszym stanie przez dłuższy czas.