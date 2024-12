Zwalczenie brzydkiego zapachu unoszącego się w łazience lub toalecie nie zawsze jest łatwym i przyjemnym zadaniem. Najczęściej sięgamy po sklepowe lub drogeryjne detergenty, które wydzielają specyficzny zapach chloru. W warunkach domowych możemy z powodzeniem przygotować środek do czyszczenia łazienki, który nie tylko spełni swoją rolę i pozbędzie się brudu, ale także pozostawi piękny zapach. Dzięki temu poczujemy się, jakbyśmy przebywali na wakacjach w drogim, luksusowym i lśniącym czystością hotelu.

W jaki sposób przygotować prosty i tani środek do czyszczenia łazienki oraz toalety? Potrzebujemy zaledwie trzech składników:

1 l ulubionego płynu do prania.

Połowę uzyskanego roztworu wlewamy bezpośrednio do toalety, skupiając się przede wszystkim na jej ściankach.

Powstałą mieszankę wzbogacamy o płyn do prania.

Całość mieszamy aż do połączenia się składników.

Do miednicy lub większego pojemnika wlewamy ocet i dodajemy do niego sól.

Resztę preparatu wykorzystujemy do umycia łazienki.

Kamień w toalecie zaburza estetykę oraz powoduje uczucie wstydu podczas przyjmowania gości. Nie potrzebujemy inwestować w drogie detergenty - bez problemu rozprawi się z nim domowy środek . W pojemniku mieszamy 1/3 szklanki sody oczyszczonej oraz ¼ szklanki kwasku cytrynowego, a następnie wsypujemy całość do sedesu. Szybko zauważymy, że wewnątrz toalety zaczyna się tworzyć gęsta piana. Pozostawiamy ją na ok. 30 minut, a po tym czasie czyścimy sedes jak zwykle.

Szukając taniego, ekologicznego i skutecznego sposobu na doczyszczenie toalety - sięgnijmy po niezawodny ocet. Wszystko co musimy zrobić, to wymieszać go z wodą w proporcji 1:1. Jeśli chcemy zamaskować nieprzyjemny zapach, dodajmy jeszcze kilka kropel olejku eterycznego. Roztworem dokładnie spryskujemy powierzchnię, na której zebrał się kamień, a następnie czyścimy toaletę.