Ustaw obok kuchenki podczas smażenia. Tak pozbędziesz się zapachu ryby z mieszkania

Grudzień to czas, kiedy nasze domy wypełniają się przyjemnymi aromatami domowych wypieków i przypraw korzennych. Niestety, sielankę i przytulny nastrój może popsuć inna woń. Podczas przygotowań do świąt wiele osób boryka się z dylematem związanym z tym, jak usunąć zapach ryby z mieszkania. Istnieje na to sprytny patent, o którym warto pamiętać niezależnie od daty w kalendarzu.