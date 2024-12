Jeśli kamienny osad szpeci naszą kabinę prysznicową, nie musimy się martwić, że spędzimy mnóstwo czasu oraz poświęcając sporo energii, aby doprowadzić ją do ładu. Można zrobić to w łatwy sposób i skorzystać z octu spirytusowego. Wystarczy w butelce ze spryskiwaczem wymieszać go z wodą w równych proporcjach i dodać odrobinę płynu do mycia naczyń (mieszanka będzie lepiej "trzymać" się płaskiej powierzchni). Po wymieszaniu całość trzeba zaaplikować na brudną szybę w kabinie prysznicowej i poczekać około 15 minut. Po tym czasie wystarczy gąbką przetrzeć powierzchnię i cieszyć się czystą kabiną.