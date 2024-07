Zanim przyjrzymy się, na co dobra jest czeremcha , trzeba poznać skład owoców, a trzeba przyznać, że lista dobroczynnych składników może zadziwiać. Mają witaminę C, potas, wapń, fosfor, karotenoidy, flawonoidy, antyoksydanty, rutynę i błonni k, czyli wszystko to, co jest istotne dla naszego organizmu. Skład zapewnia bogactwo antyoksydantów, czyli substancji mających potencjał prewencji przed chorobami cywilizacyjnymi. Ale to nie wszystko: mogą one również pozbywać się toksyn z organizmu oraz chronić komórki przed nadmiernym starzeniem się. Minerały oddziałują również na kluczowe układy organizmu: krążenia, nerwowy oraz kostno-stawowy . Dlatego warto sięgnąć po nie wtedy, kiedy chcemy wzmocnić pracę serca, unormować ciśnienie tętnicze oraz poprawić funkcjonowanie mózgu.

Jeśli wydaje nam się, że to koniec właściwości owoców czeremchy, to jest w grubym błędzie. Znaleźć można w nich witaminę C, nie tylko znaną z działania na odporność, ale także mającą swój udział w poprawie kondycji serca, chociażby przez fakt, że normuje ciśnienie tętnicze. Warto ją jeść również dla naszego wyglądu, ponieważ witamina C syntetyzuje kolagen, a to przekłada się na zdrowy i piękny wygląd. Nie wolno zapominać również o błonniku. On z kolei działa zbawiennie na kondycję jelit, pomaga się im oczyścić i przyspieszyć procesy trawienia. Warto go suplementować również wtedy, kiedy chcemy zgubić kilka zbędnych kilogramów, ponieważ również hamuje apetyt i zapewnia uczucie sytości.