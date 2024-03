Aksamitka: zaproś ją do ogrodu

Aksamitki raczej nikomu nie trzeba przedstawiać, bo latem wdzięczy się przepięknym kwitnieniem. Jej płatki mają pomarańczowy, brunatny lub intensywnie żółty kolor, więc z całą pewnością przykuwa swoją uwagę przechodniów i spacerowiczów w parkach. Ponadto aksamitki nie są trudne w uprawie: znoszą suszę oraz palące promienie słoneczne.

Zapach aksamitek nie wszystkim może przypadać do gustu ze względu na swoją intensywność. Stąd też przylgnęła do rośliny potoczna nazwa śmierdziuszek. Chociaż przyznać trzeba, że aromat kwiatów jest nam na rękę, jeśli nie jesteśmy jego miłośnikami. Dlaczego? Ponieważ zapach odstrasza krety, nornice, komary oraz mszyce. Warto to mieć na uwadze, kiedy nasze plony są często niszczone przez szkodniki.

Wysiew aksamitek: oto najlepszy czas

Zdjęcie Nasiona aksamitki wystarczy umieścić w skrzynce z ziemią, a po kilkunastu dniach wykiełkują / 123RF/PICSEL

Jeśli chcemy niewielkim sumptem mieć dużą liczbę aksamitek, to warto je wysiać samodzielnie a marzec to idealny na to czas. Najpierw musimy zaopatrzyć się - rzecz jasna - w nasiona oraz odpowiednią ziemię. Najlepsza będzie specjalna gleba do wysiewu, którą można kupić w sklepach. Zawsze można wymieszać zwykłą ziemię ogrodową z piaskiem i torfem w równych proporcjach.

Kiedy mamy już przygotowaną ziemię w skrzynkach, to teraz umieszczamy równomiernie nasiona, które przykrywamy ziemią. Warto jednak wcześniej zwilżyć podłoże zraszaczem, aby kiełki lepiej wyrastały. Teraz nie pozostaje nic innego, jak ustawić skrzynkę z aksamitkami na słoneczny parapet. Nie zapominamy o regularnym zwilżaniu ziemi i siewek.

To nie koniec akcji z aksamitką w roli głównej

Gdzie sadzić aksamitki? Praktyczny poradnik

Zdjęcie Aksamitki są piękną ozdobą każdego ogrodu. / 123RF/PICSEL

Wiele osób zastanawia się, gdzie zasadzić aksamitki? Nie ma co do tego reguły, ponieważ dzielnie znoszą każdy rodzaj ziemi oraz stanowiska. Trzeba jednak przyznać, że najlepiej czują się w miejscach jasnych, ponieważ w cieniu słabo kwitną. Wilgotne gleby z kolei mogą przyczyniać się do zamierania korzeni, więc i ten aspekt trzeba mieć na uwadze.

Mamy już aksamitki w ogrodzie? Czas poznać tajniki uch uprawy! Choć są one uznawane za odporne na suszę, to warto je podlewać regularnie, a szczególnie latem. Solidna dawka wody rano albo wieczorem sprawi, że kwiaty będą bardziej odporne i wytworzy się ich więcej. Sprytny trik na aksamitki? Proszę bardzo! Wystarczy na bieżąco usuwać martwe kwiatostany: to poprawi ich kondycję i pobudzi do obfitego kwitnienia.

