Spis treści: 01 Funkia — ozdobne liście zachwycają w ogrodzie

02 Podaruj jej trochę słońca, ale nie za dużo

03 Jakie podłoże dla funkii wybrać?

04 Liście funkii żółkną? Winne mogą być błędy w podlewaniu

05 Nawożenie funkii

06 Mrozoodporna funkia potrzebuje opieki

Funkia — ozdobne liście zachwycają w ogrodzie

Wiele roślin ozdobnych uprawianych jest ze względu na obfite kwitnienie oraz efektowny wygląd i zapach kwiatów. W przypadku funkii jest nieco inaczej. Choć wypuszcza niewielkie kwiaty, to nie one świadczą o atrakcyjności rośliny. Funkia w ogrodzie to przede wszystkim ozdobne liście, które mogą różnić się rozmiarem i odcieniem (niektóre wpadają nawet w niebieskawe tony) w zależności od odmiany.

Przede wszystkim jednak są niebanalnym akcentem w ogrodowej przestrzeni. Niektóre hosty zwracają uwagę białymi, kremowymi lub żółtymi wstawkami na liściach, przez co jeszcze bardziej rzucają się w oczy. Uprawa funkii nie jest skomplikowana, więc nawet mniej doświadczeni ogrodnicy sobie z nią poradzą.

Zdjęcie Funkia to królowa cienistych ogrodów / 123RF/PICSEL

Podaruj jej trochę słońca, ale nie za dużo

Ciężko jest ci wybrać roślinę, które poradzi sobie w cienistych zakamarkach ogrodu? Takie stanowisko dla funkii będzie wymarzone. Pożegnasz puste obszary w ogrodzie. Dzięki hostom wykorzystasz swój teren maksymalnie. Gdzie posadzić funkie? Najlepiej rośną w zacisznych, osłoniętych od wiatru i lekko zacienionych miejscach, wolnych od bezpośredniego wpływu promieni słonecznych.

Jakie podłoże dla funkii wybrać?

Hosty cieszą się opinią roślin odpornych na choroby. Trzeba jednak zapewnić im odpowiednie warunki glebowe. Podczas sadzenia funkii w ogrodzie zadbaj o to, aby ziemia była przepuszczalna i żyzna. Pomoże to utrzymać uprawne okazy w zdrowiu i będzie kluczowe również dla ich mrozoodporności.

Liście funkii żółkną? Winne mogą być błędy w podlewaniu

Duża powierzchnia liści sprawia, że dochodzi do dość intensywnego parowania wody, więc regularne podlewanie jest najważniejszym zabiegiem w uprawie funkii. Jeśli pozwolisz sobie na niedociągnięcia w tej dziedzinie, roślina da ci znać poprzez obsychanie i żółknięcie krawędzi liści. Jeśli nie zareagujesz w porę, uschną całkowicie.

Dostarczanie wody należy przeprowadzać bezpośrednio na ziemię, by woda mogła szybko dotrzeć do korzeni. W suche i ciepłe dni podlewaj funkie średnio co pięć dni. Nie zaleca się zraszania hostów. Woda zalegająca na liściach może doprowadzić albo do poparzenia dekoracyjnych liści przez słońce, albo do pojawienia się infekcji grzybowych. Podlewanie zwykle stosuje się do połowy października.

Nawożenie funkii

Hosty nie są zbyt żarłoczne. Nawożenie roślin przeprowadza się dwa razy w sezonie. Pierwszy zabieg warto zaplanować na kwiecień. W tym okresie odżywki powinny być bogate w azot. Kolejne podejście do nawożenia hostów przeprowadzaj na przełomie czerwca i lipca. Jest to czas na wprowadzenie preparatów potasowych. Nie zostawiaj zabiegu na późniejsze miesiące, by nie zaburzyć przygotowania roślin do zimy.

Zdjęcie Funkia ogrodowa będzie prawdziwą ozdobą ogrodu, jeśli właściwie o nią zadbasz / 123RF/PICSEL

Mrozoodporna funkia potrzebuje opieki

Choć rośliny cieszą się reputacją okazów, które dobrze znoszą polskie zimy, nie należy całkowicie rezygnować z przygotowania funkii do zimowania. Istnieje kilka kroków, które warto wykonać, by zabezpieczyć rośliny przed trudnymi warunkami.

Najgroźniejszy dla nich nie jest sam mróz. Zagrożenie stanowią duże wahania temperatur, wysuszające wiatry oraz zastoje wody w podłożu. Jak osłonić funkie i zabezpieczyć rośliny, by przetrwały bez szwanku?

Z pracą nie musisz się spieszyć — do działania przystępuj dopiero po pierwszych przymrozkach. Weź jednak pod uwagę, że mogą się one zdarzyć już we wrześniu, więc uważnie obserwuj prognozy i aktualne warunki. Co dalej? Przemarznięte liście systematycznie obrywaj. Inaczej mogą stać się podatne na choroby. Pozostałe liście wytnij w momencie, gdy całkiem żółkną. Następnie przejdź do ściółkowania funkii. Do wykonania warstwy ochronnej najlepiej nadają się:

trociny,

igliwie,

kora sosnowa.

Z powodzeniem wykorzystasz również liście, które zostały po uprzątnięciu jesiennego ogrodu. Tak przygotowaną warstwę ochronną usuwaj dopiero wiosną.

