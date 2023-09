Skrzydłokwiat nie kwitnie? Zrób rachunek sumienia

Skrzydłokwiat do przepięknego wzrostu nie potrzebuje wiele: jasne miejsce z rozproszonym światłem plus regularna dawka wilgoci - brzmi jak łatwy przepis. Oczywiście, w takich warunkach może rosnąć przez wiele lat, ale z czasem na pewno zmieni się jego wygląd. Liście skrzydłokwiatu stracą wigor i kolor, przestanie wypuszczać nowe pędy, a o kwitnieniu możemy tylko zapomnieć. Warto wiedzieć, że skrzydłokwiat - tak jak każda roślina doniczkowa - potrzebuje przynajmniej od czasu do czasu, solidnej dawki nawozów. To właśnie one są nie tylko gwarantem, że skrzydłokwiat kwitnie bez zarzutu, ale rośnie bujnie.

Co zrobić, żeby skrzydłokwiat zakwitł?

Wiemy już, że skrzydłokwiaty potrzebują nawozów. Oczywiście, zapewniają solidną dawkę pierwiastków, które organizmom gwarantują prawidłowy wzrost. W sklepach ogrodniczych istnieje całe spektrum gotowych preparatów, ale warto również sięgnąć po domowe specyfiki, które zazwyczaj mamy pod ręką. Co warto mieć na uwadze, aby skrzydłokwiat zakwitł? Oto najlepsze domowe patenty:

wywar z warzyw,

woda z cukrem,

czarna kawa,

nawóz z bananów.

Zdjęcie Skrzydłokwiat marnieje w oczach? Przygotuj dla niego pożywną miksturę / 123RF/PICSEL

Jak często stosować nawozy do skrzydłokwiatu? Z racji tego, że roślina jest obecna w stałych warunkach przez cały rok, a kwitnienie może trwać potencjalnie nieprzerwanie, to można niewielkie ilości domowych preparatów stosować raz w miesiącu przez cały rok. Wiele osób zastanawia się, jak stosować domowe nawozy do skrzydłokwiatu? Wywar z gotowanych warzyw oraz nawóz z bananów nie muszą być rozcieńczane, ale pod żadnym pozorem nie mogą mieć soli. W przypadku kawy trzeba rozcieńczyć jej 100 ml w litrze wody. W przypadku cukru wystarczą jej dwie łyżeczki na litr wody.

Zdjęcie Skrzydłokwiat nie powinien stać w pełnym słońcu, najlepsze dla niego miejsce jest nieco oddalone od okna / 123RF/PICSEL

Woda z cytryną do skrzydłokwiatu. Pamiętaj o tym!

Skrzydłokwiat nie kwitnie? Problemem może być twarda woda, która jest bardzo powszechna w naszych instalacjach. Można ją łatwo rozpoznać: wystarczy spojrzeć na biały osad, który osiada się na glebie i wnętrzu doniczki. Trzeba wspomnieć, że w naturalnych warunkach skrzydłokwiat porasta wilgotne lasy deszczowe, gdzie woda jest miękka. Twarda woda z dodatkową ilością wapnia może źle wpłynąć na kondycję naszych roślin. Dlatego też ogrodnicy polecają do podlewania skrzydłokwiatu wodę destylowaną. Niestety, jej zakup może uszczuplić domowy budżet, dlatego można w zastępstwie do kranówki dodawać kilka kropel soku z cytryny, która zmieni właściwości chemiczne wody. Jeśli akurat nie mamy pod ręką owocu, to można skorzystać z kwasku cytrynowego: pół łyżeczki rozpuszczonej w litrze wody w zupełności wystarczy.

