Rudbekia

To idealny wybór dla początkujących i leniwych ogrodników. Rudbekia urośnie praktycznie na każdym podłożu, nie wymaga pielęgnacji, a jej piękne żółte kwiaty zdobią ogrodu nawet do późnej jesieni. Rudbekie uwielbiają słońce, dlatego południowa strona ogrodu to dla nich wymarzone miejsce. Jedyne, o czym trzeba pamiętać, to nawadnianie, jeśli przed dłużysz czas, nie występują opady deszczu.

Róża

Zdjęcie Róża wymaga przycinania / 123RF/PICSEL

Królowa ogrodów to doskonałe rozwiązanie do pełnego słońca ogrodów, bo uwielbia ona dotyk słonecznych promieni. Róże nie lubią też nadmiernej wilgoci, co sprawia, że południowa strona ogrodu będzie dla nich idealnym miejscem. Róże nie wymagają podlewania, chyba że do ogrodu zawita susza. Należy też pamiętać o ich przycinaniu, by kolejnego roku wyrastały jeszcze piękniejsze. Królowa ogrodów występuje w wielu kolorach, można zdecydować się też na odmiany pachnące, dzięki czemu latem będziemy cieszyć się nie tylko feriom barw, ale również wspaniałą wonią.

Ostrogowiec

Zdjęcie Ostrogowiec przetrwa nawet w suchym podłożu / 123RF/PICSEL

Jeśli o jakiejś roślinie można powiedzieć: latem niezniszczalna, to jest to ostrogowiec. Kwiat nie lubi wilgoci, za to świetnie radzi sobie nawet w przesuszonej glebie (chyba że stan ten będzie utrzymywał się naprawdę długo). Ostrogowce świetnie nadają się na południową stronę ogrodu, bo uwielbiają słońce. Najlepiej rosną w glebie zasadowej, ewentualnie obojętnej — nadają się do ogrodów na piasku. Ostrogowiec to bylina, która kwitnie wyjątkowo długo, dlatego przez długi czas będzie wspaniałą ozdobą ogrodu. Na zimę rośliny należy przycinać, warto też okrywać je, bo mróz może je uszkodzić.



