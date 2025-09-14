Pilne ostrzeżenie ws. produktu spożywczego. Wycofują go ze sprzedaży

Sieć sklepów Auchan wydała pilny komunikat, w którym informuje o wycofaniu ze sprzedaży produktu spożywczego. Decyzję podjęto z uwagi na przekroczenie w produkcie substancji chemicznej, stosowanej m.in. w celu usunięcia chwastów z upraw rolnych.