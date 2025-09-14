Pilne ostrzeżenie ws. produktu spożywczego. Wycofują go ze sprzedaży
Sieć sklepów Auchan wydała pilny komunikat, w którym informuje o wycofaniu ze sprzedaży produktu spożywczego. Decyzję podjęto z uwagi na przekroczenie w produkcie substancji chemicznej, stosowanej m.in. w celu usunięcia chwastów z upraw rolnych.
Auchan wycofuje ze sprzedaży kaszę gryczaną
Sieć sklepów Auchan w wydanym komunikacie informuje klientów, że z oferty sprzedażowej wycofano kaszę gryczaną 800 g. Produkt został wycofany z uwagi na przekroczenie dopuszczalnego poziomu glifosatu.
Glifosat to substancja chemiczna będąca skutecznym herbicydem. Stosuje się go w celu usunięcia m.in. chwastów z upraw rolnych.
Szczegóły dotyczące produktu:
Nazwa produktu: Kasza gryczana 800 g
Producent: LLC Gala Foods
Kod kreskowy (EAN): 4820191593688
Numer partii 28.01.2027 L 13 06 2025
Zobacz również: Popularna herbata z groźną bakterią. Wydano pilny komunikat
Auchan apeluje do klientów
Osoby, które posiadają kaszę gryczaną wskazaną w komunikacie, nie powinny jej spożywać. Wadliwy produkt należy wyrzucić lub zwrócić do sklepu Auchan. Produkt zwrócony zostanie całkowicie zrefundowany - informuje sieć sklepów.