Sieć sklepów Auchan wydała pilny komunikat, w którym informuje o wycofaniu ze sprzedaży produktu spożywczego. Decyzję podjęto z uwagi na przekroczenie w produkcie substancji chemicznej, stosowanej m.in. w celu usunięcia chwastów z upraw rolnych.

W kaszy gryczanej sprzedawanej w Auchan wykryto przekroczenie dopuszczalnego poziomu glifosatu
W kaszy gryczanej sprzedawanej w Auchan wykryto przekroczenie dopuszczalnego poziomu glifosatu123RF/PICSEL

Auchan wycofuje ze sprzedaży kaszę gryczaną

Sieć sklepów Auchan w wydanym komunikacie informuje klientów, że z oferty sprzedażowej wycofano kaszę gryczaną 800 g. Produkt został wycofany z uwagi na przekroczenie dopuszczalnego poziomu glifosatu.

Glifosat to substancja chemiczna będąca skutecznym herbicydem. Stosuje się go w celu usunięcia m.in. chwastów z upraw rolnych.

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: Kasza gryczana 800 g

Producent: LLC Gala Foods

Kod kreskowy (EAN): 4820191593688

Numer partii 28.01.2027 L 13 06 2025

Opakowanie kaszy gryczanej marki Art Foods 800 g, z widocznymi oznaczeniami produktu oraz ilustracją przedstawiającą ziarna kaszy, naczynie i elementy ozdobne w dolnej części opakowania.
Auchan wycofuje ze sprzedaży kaszę gryczanąINTERIA.PL/Informacja prasowa

Auchan apeluje do klientów

Osoby, które posiadają kaszę gryczaną wskazaną w komunikacie, nie powinny jej spożywać. Wadliwy produkt należy wyrzucić lub zwrócić do sklepu Auchan. Produkt zwrócony zostanie całkowicie zrefundowany - informuje sieć sklepów.

