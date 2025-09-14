Hiszpańskie śniadanie

Pan con tomate pokazali mi znajomi Hiszpanie. Nie był to dla nich sposób na czerstwe pieczywo, na wykorzystanie nadmiaru pomidorów, ani przekąska (jak często można przeczytać w polskim internecie) - w ich rodzinach było to typowe śniadanie. Na etapie przygotowywania okazało się, że każdy wykonywał je w nieco inny sposób. Niemniej jednak wszystkie łączyły dwie rzeczy: czas przygotowania około 5 minut i wspaniały smak. Hiszpańskie śniadanie w postaci pomidorowego chleba ma niewiele kalorii, jest zdrowe i zaskakująco sycące.

Pan con tomate miało powstać w roku wyjątkowego urodzaju na pomidory 123RF/PICSEL

Pan con tomate, czyli sposób na czerstwy chleb i nadmiar pomidorów

Istnieje kilka wersji mówiących o początkach pan con tomate. Jedne podają, że danie wymyślono w XIX wieku wskutek wyjątkowego urodzaju pomidorów, inne cofają czas powstania pan con tomate na XVI wiek. W obu wersjach potrawa ma być sposobem na "odświeżenie" czerstwego chleba i w obydwu jej początków upatruje się na katalońskiej wsi.

Pan con tomate: Przepis

Dla współczesnych miłośników pomidorów, którzy zajadają je niczym jabłka, czas powstania pan con tomate ma mniejsze znaczenie, niż jego wyśmienity smak. Nie da się nie zauważyć podobieństwa pan con tomate do włoskiej bruschetty - tak, te dania smakują bardzo podobnie, jednak są między nimi różnice. Najlepiej przekonać się o tym na własnym języku, przygotowując to banalne hiszpańskie śniadanie.

Pan con tomate to sposób na "odświeżenie" chleba 123RF/PICSEL

Składniki Pan con tomate Dowolne pieczywo: czerstwy chleb, świeża bagietka, ciabatta, itp.

2 dojrzałe pomidory

2 łyżki oliwy

Ząbek czosnku

Świeża bazylia

Sól i pieprz do smaku

Jak przygotować śniadanie w hiszpańskim stylu?

Przygotowanie podstawowej wersji pan con tomate zajmuje około 5 minut:

Pieczywo opiekamy na patelni na łyżce masła, rumienimy w piekarniku, opiekaczu lub na grillu. W zasadzie nie ma znaczenia sposób opiekania, liczy się efekt końcowy w postaci grzanki. Grzankę smarujemy przeciętym na pół czosnkiem. Pomidora przekrawamy na pół i wcieramy w kromkę. Wielu Hiszpanów na tym etapie poprzestaje, jednak w niektórych domach przygotowuje się jeszcze pastę pomidorową. Jednego pomidora ścieramy na tarce, jeśli jest bardzo dojrzały, można go pokroić. Dodajemy przeciśnięty przez praskę czosnek. Wlewamy oliwę. Pastę przyprawiamy do smaku solą i pieprzem. Na koniec można poszarpać liście bazylii i wymieszać je z pomidorami - jest to jednak krok kontrowersyjny dla części Hiszpanów, w wielu domach bowiem zioło nie jest tradycyjnym składnikiem pasty.

Spotkałam się również z wersją, w której cały proces przygotowania hiszpańskiego śniadania polegał ma posmarowaniu pomidorem nieopieczonego chleba i skropieniu go oliwą. W takiej wersji pan con tomate mocno różni się od bruschetty, ale okrojona wersja tej sprawdza się lepiej w przypadku świeżego pieczywa. Jeśli planujemy wykorzystać czerstwy chleb, smaczniejszym rozwiązaniem jest przygotowanie grzanek.

