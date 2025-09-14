Pod żadnym pozorem nie wrzucaj tych odpadów do toalety

Niekiedy to zwykłe gapiostwo i chwila zapomnienia, innym razem celowa praktyka, nierozsądek i elementarny brak wiedzy sprawiają, że do muszli klozetowej trafiają przedmioty, których absolutnie nie powinno tam być.

Przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków jasno wskazują, że nie możemy wprowadzać do sieci kanalizacyjnej odpadów stałych, nawet gdy znajdują się one w stanie rozdrobnionym.

Dlaczego to tak istotne? Otóż wyrzucanie do kanalizacji różnego rodzaju śmieci i odpadów zdecydowanie zwiększa ryzyko związane z zatkaniem się nie tylko naszego sedesu, ale i wewnętrznej instalacji w budynku. To z kolei krótka droga do powstania bardzo poważnej i kosztownej awarii, przez co możemy zostać pociągnięci do odpowiedzialności i ukarani wysoką grzywną.

Być może niewiele osób zdaje sobie sprawę z faktu, że doprowadzenie do takiej awarii może skutkować cofnięciem się ścieków i w konsekwencji zalania całego mieszkania lub domu. Statystyki w tej materii są nieubłagane - zdecydowana większość wszystkich zatorów i awarii związanych z kanalizacją, to pokłosie decyzji człowieka, a mówiąc ściślej wrzucaniem do instalacji sanitarnych nieodpowiednich odpadów.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków jasno wskazuje, że zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych: odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym.

Ponadto w toalecie nie mogą znajdować się odpady płynne, które nie mieszają się z wodą. Mowa m.in. o sztucznych żywicach, lakierach, masach bitumicznych czy mieszaninach cementowych.

Chcąc wierzyć w zdrowy rozsądek większości ludzi, powyższe przykłady można traktować w kategorii skrajności, dlatego warto również zwrócić uwagę na bardziej "przyziemne" przedmioty codziennego użytku, które niestety czasami są wyrzucane do muszli klozetowej.

W związku z tym do toalety nie należy wrzucać również m.in. chusteczek nawilżanych, patyczków higienicznych, podpasek, tamponów, wacików, materiałów opatrunkowych, włosów, nici dentystycznych, resztek jedzenia, tłuszczu.

Za wyrzucanie do toalety niedozwolonych odpadów grozi wysoka kara 123RF/PICSEL

Jaka kara grozi za złamanie przepisów?

Osoby reprezentujące przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego celem m.in. sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci.

Jeśli nie dopuścimy przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do wykonania czynności określonych, możemy zostać ukarani grzywną do 5 tys. zł. Jeszcze więcej przyjdzie nam zapłacić, bo nawet 10 tys. zł grzywy w przypadku, gdy będziemy do toalety wyrzucać niedozwolone odpady.

