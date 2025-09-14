Nigdy nie umieszczaj tego w toalecie. Kara to 10 tys. zł

Jagoda Pazur

Jagoda Pazur

Traktujesz toaletę niemal tak samo, jak kosz na śmieci? Jeśli umieszczasz w niej nieodpowiednie odpady, możesz popaść w niemałe kłopoty i zapłacić bardzo wysoką grzywnę. Przepisy konkretnie wskazują, co pod żadnym pozorem nie powinno znajdować się w muszli klozetowej.

Jakich odpadów nie można wyrzucać do muszli klozetowej?
Jakich odpadów nie można wyrzucać do muszli klozetowej?123RF/PICSEL

Pod żadnym pozorem nie wrzucaj tych odpadów do toalety

Niekiedy to zwykłe gapiostwo i chwila zapomnienia, innym razem celowa praktyka, nierozsądek i elementarny brak wiedzy sprawiają, że do muszli klozetowej trafiają przedmioty, których absolutnie nie powinno tam być.

Przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków jasno wskazują, że nie możemy wprowadzać do sieci kanalizacyjnej odpadów stałych, nawet gdy znajdują się one w stanie rozdrobnionym.

Dlaczego to tak istotne? Otóż wyrzucanie do kanalizacji różnego rodzaju śmieci i odpadów zdecydowanie zwiększa ryzyko związane z zatkaniem się nie tylko naszego sedesu, ale i wewnętrznej instalacji w budynku. To z kolei krótka droga do powstania bardzo poważnej i kosztownej awarii, przez co możemy zostać pociągnięci do odpowiedzialności i ukarani wysoką grzywną.

Być może niewiele osób zdaje sobie sprawę z faktu, że doprowadzenie do takiej awarii może skutkować cofnięciem się ścieków i w konsekwencji zalania całego mieszkania lub domu. Statystyki w tej materii są nieubłagane - zdecydowana większość wszystkich zatorów i awarii związanych z kanalizacją, to pokłosie decyzji człowieka, a mówiąc ściślej wrzucaniem do instalacji sanitarnych nieodpowiednich odpadów.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków jasno wskazuje, że zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych: odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym.

Ponadto w toalecie nie mogą znajdować się odpady płynne, które nie mieszają się z wodą. Mowa m.in. o sztucznych żywicach, lakierach, masach bitumicznych czy mieszaninach cementowych.

Chcąc wierzyć w zdrowy rozsądek większości ludzi, powyższe przykłady można traktować w kategorii skrajności, dlatego warto również zwrócić uwagę na bardziej "przyziemne" przedmioty codziennego użytku, które niestety czasami są wyrzucane do muszli klozetowej.

W związku z tym do toalety nie należy wrzucać również m.in. chusteczek nawilżanych, patyczków higienicznych, podpasek, tamponów, wacików, materiałów opatrunkowych, włosów, nici dentystycznych, resztek jedzenia, tłuszczu.

Dłoń unosząca białą deskę sedesową w nowoczesnej łazience z geometrycznymi, czarno-białymi kafelkami na ścianie.
Za wyrzucanie do toalety niedozwolonych odpadów grozi wysoka kara123RF/PICSEL

Jaka kara grozi za złamanie przepisów?

Osoby reprezentujące przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego celem m.in. sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci.

Jeśli nie dopuścimy przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do wykonania czynności określonych, możemy zostać ukarani grzywną do 5 tys. zł. Jeszcze więcej przyjdzie nam zapłacić, bo nawet 10 tys. zł grzywy w przypadku, gdy będziemy do toalety wyrzucać niedozwolone odpady.

"Nomada": Pilot o strachu przed samolotem. Ryzyko awarii? Mniejsze niż wygrana w lottoINTERIA.PL

Najnowsze