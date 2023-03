Ślimaki w ogrodzie

Ślimaki potrafią zrobić prawdziwe spustoszenie w ogrodzie. Atakują wszelkie rośliny, a ich nienasycony apetyt na liście może zdziesiątkować cały ogród. Ślimaki lubią wilgotną i miękką zieleń. Z tego powodu to właśnie najzdrowsze rośliny są najbardziej narażone na ich inwazje. Istnieje jednak prosty sposób na wygonienie tych intruzów z ogrodu. Posadzenie tych kwiatów skutecznie odstraszy ślimaki i pozwoli cieszyć się pięknym ogrodem.

Jakich kwiatów nie lubią ślimaki?

Nasturcja

Nasturcja to popularny kwiat ogrodowy o wielu zastosowaniach. Wykorzystuje się ją w kuchni, lecznictwie, a także kosmetyce, natomiast dla ogrodników, nasturcja ma jedno ważne zastosowanie - działa jako naturalny środek odstraszający ślimaki. Wszystko za sprawą jej specyficznego zapachu, którego te szkodniki nie znoszą. Co jednak najbardziej odstrasza ślimaki, to gorzki smak liści. Małe wymagania i prosta uprawa nasturcji sprawiają, że, jest doskonałym wyborem do każdego ogrodu.

Nasturcja to piękny kwiat ozdobny o małych wymaganiach

Lawenda wąskolistna

Ślimaki nie lubią lawendy ze względu na nieprzyjemną powłokę jej liści. Delikatne włoski, którymi są one pokryte, skutecznie zniechęcają szkodniki do ich konsumowania. Intensywny aromat tej rośliny dodatkowo je odstrasza. Oprócz ślimaków lawenda działa jako środek odstraszający mrówki i mszyce. Warto posadzić ją w pobliżu roślin, które mogą być narażone na atak tych szkodników. Dodatkowo lawenda jest piękną i małowymagającą rośliną, która wspaniale ozdobi ogród.

Kwitnąca lawenda zapewnia piękny wygląd i zapach w ogrodzie, przy czym skutecznie odstrasza ślimaki

Płomyk wiechowaty

Płomyk wiechowaty to inaczej “floks". Jest to roślina o pięknym zapachu, która latem rozwija bujne kwiaty w białym, różowym lub fioletowym kolorze. Floksy zwabiają motyle i inne pożyteczne owady, jednocześnie odstraszając szkodniki takie jak ślimaki. To kolejny kwiat, który stanowi dla tych intruzów barierę zapachową, a ślimaki nie odważą się jej przekroczyć. Szkodniki nie przepadają również za strukturą oraz smakiem jego liści.

Floksy są łatwe w uprawie i szybko rosną, nie są jednak lubiane przez ślimaki

Liliowiec ogrodowy

Ten popularny kwiat ogrodowy ma niewielkie wymagania i pięknie zdobi ogród. Bardzo szybko się rozrasta i nie wymaga przesadzania, a jedna roślina może rosnąć nawet 30 lat w tym samym miejscu. Liliowiec jest skuteczną barierą dla ślimaków, a to za sprawą jego bujnych liści. Są one wąskie, długie i trawiaste, dzięki czemu tworzą gęste kępy, które odstraszają te szkodniki.

Liście liliowców tworzą barierę dla szkodników

Rozchodnik

Rozchodniki również nie są wymagającymi kwiatami ogrodowymi. Mają wysoką odporność na mróz, suszę, choroby oraz wszelkie szkodniki. Ich grube i mięsiste liście są niejadalne dla ślimaków, dlatego omijają je szerokim łukiem. Doskonale dekorują skalniaki ogrodowe i można z nich tworzyć ciekawe kompozycje ozdobne.

Rozchodnik okazały często wabi motyle, jednak ich grube liście skutecznie odstraszają ślimaki