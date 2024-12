Anturium wymaga regularnego, ale umiarkowanego podlewania . W okresie wegetacyjnym, tj. wiosną i latem, warto nawadniać go dwa razy w tygodniu. Podłoże anturium stale powinno być lekko wilgotne, ale nie przelane . Zbyt częste nawadnianie rośliny może prowadzić do gnicia korzeni i rozwoju wielu chorób . Aby temu zapobiec, na dnie doniczki powinien znajdować się odpływ, który pomoże w odprowadzeniu nadmiaru wody z ziemi.

Jesienią i zimą należy ograniczyć podlewanie anturium, jednak warto dostosować jego częstotliwość do warunków panujących w pomieszczeniu. W większości przypadków wystarczy to robić raz w tygodniu, małymi porcjami. Jeżeli powietrze w domu jest suche, dobrze jest ustawić przy roślinie nawilżacz powietrza lub miseczkę z wodą. W sezonie grzewczym pomoże to utrzymać odpowiednią dla rośliny wilgotność powietrza, która nie powinna spadać poniżej 50%. W tym celu można również zraszać liście anturium miękką wodą raz na ok. 2-3 dni.