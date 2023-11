Spis treści: 01 Skrzydłokwiat ma brązowe liście przez błędy w podlewaniu

02 Czym podlewać skrzydłokwiat, aby wyglądał dorodnie?

03 Dlaczego skrzydłokwiat ma brązowe liście? Zimowe zagrożenia

04 Skrzydłokwiat nie lubi zimna

05 Pielęgnacja skrzydłokwiatu — zachowaj umiar w nawożeniu

06 Plamistość liści skrzydłokwiatu

Skrzydłokwiat ma brązowe liście przez błędy w podlewaniu

Często można spotkać się z opiniami, że skrzydłokwiat, jako roślina tropikalna, która znakomicie odnajduje się w polskich domach i mieszkaniach, potrzebuje obfitego podlewania. To nie do końca prawda, ponieważ brązowe liście skrzydłokwiatu mogą być objawem przelania naszego zielonego podopiecznego.

Lubi częste podlewanie, ale niezbyt obfite. Dostarczanie dużej ilości wody jednorazowo może skutkować gniciem korzeni. Stąd już mały krok do utraty ładnego wyglądu i powolnego obumierania rośliny. Podlewanie skrzydłokwiatu przeprowadzaj w momencie, gdy wierzchnia warstwa ziemi w doniczce przeschnie i będzie sypka. Nie zapominaj o warstwie drenażu, dzięki czemu roślinie łatwiej będzie usuwać nadmiar wody.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Pielęgnowanie skrzydłokwiatów w domu Interia DIY

Zobacz: Co zrobić, by sansewieria wypuściła nowe liście? Po takiej mieszance w doniczce będzie gęsto

Czym podlewać skrzydłokwiat, aby wyglądał dorodnie?

Jedną z przyczyn brązowienia skrzydłokwiatu jest podlewanie go twardą wodą. Zaleca się, aby była to woda destylowana. Jeśli nie mamy takiej możliwości, wodę z kranu nalejmy do konewki i odstawmy w ciemnym miejscu na 8-12 godzin. Dopiero wtedy będzie nadawała się do podlewania skrzydłokwiatu bez negatywnego wpływu na jego kondycję.

Ważne: Ta sama dotyczy wody, którą zamierzamy zraszać roślinę.

Dlaczego skrzydłokwiat ma brązowe liście? Zimowe zagrożenia

Sezon grzewczy to wyzwanie dla roślin domowych, w tym skrzydłokwiatu. Bardzo źle reaguje na suche powietrze. Włączone kaloryfery to dla rośliny istna męczarnia, którą może sygnalizować przez przebarwianie liści na brązowo.

By tego uniknąć, należy codziennie zraszać liście skrzydłokwiatu odstaną wodą o temperaturze pokojowej. Jeśli masz taką możliwość, ustaw w pobliżu rośliny nawilżacz powietrza. Substytutem urządzenia, który przyniesie ulgę zielonemu okazowi, jest ustawienie doniczki na podstawkach wypełnionych wodą i kamykami. Istotne, by dno doniczki nie stykało się z wodą.

Skrzydłokwiat nie lubi zimna

Wśród wymagań skrzydłokwiatu nie można pominąć odpowiedniej temperatury. Roślina najlepiej rozwija się w pomieszczeniach, w których mieści się ona w przedziale 18-25°C. Bardzo kiepsko znosi chłody oraz gwałtowne zmiany. Brązowienie liści skrzydłokwiatu niejednokrotnie jest jego odpowiedzią na przeciągi, nieszczelne okna lub otwieranie ich w celu przewietrzenia w pobliżu doniczek. Zmarznięte liście nadają się tylko do usunięcia.

Zdjęcie Według niektórych wierzeń skrzydłokwiat przynosi szczęście kobietom / 123RF/PICSEL

Sprawdź: Szybko zobaczysz nowe liście zamiokulkasa. Podlej go prostą mieszanką

Pielęgnacja skrzydłokwiatu — zachowaj umiar w nawożeniu

Końcówki liści stopniowo zasychają i zyskują brązową barwę? Winowajcą może być również przenawożenie. Choć roślina potrzebuje odżywiania, nie przepada za zbyt intensywnym nawożeniem. Przeprowadza się je zazwyczaj od kwietnia do września. Jeśli przesadzasz skrzydłokwiat do nowej doniczki, wstrzymaj się z nawożeniem około 2-3 tygodnie, by roślina miała szansę na przystosowanie się do świeżego podłoża.

Bezpiecznym rozwiązaniem w pielęgnacji rośliny jest stosowanie domowego nawozu do skrzydłokwiatu z liści laurowych. Wzmacnia korzenie i pobudza do kwitnienia.

Instagram Post Rozwiń

Plamistość liści skrzydłokwiatu

Oto choroba grzybowa, której jednym z objawów jest brązowienie liści skrzydłokwiatu. Sprzyja jej duża wilgotność, zwłaszcza nadmierne podlewanie oraz wysoka temperatura. Początkowo zauważysz, że liście stają się wiotkie, a przebarwienia dominują zwłaszcza w dolnych partiach.

Polecamy:

Rozmnażanie i odmładzanie anturium. Poznaj najlepsze sposoby na pozyskanie sadzonek

Kilka kropel i gotowe. Grubosz przestaje mieścić się na parapecie