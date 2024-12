Skrzydłokwiat nie kwitnie? Najczęściej świadczy to o błędzie w pielęgnacji, który popełniamy. Może to kwestia zbyt małej ilości światła docierającej do rośliny. Przez to nie może w pełni pokazać na co jej stać, czyli bujnie zakwitnąć. Kolejnym błędem może być niewłaściwy sposób podlewania. Zarówno zbyt duża ilość wody, jak i niewielka częstotliwość podlewania mogą sprawić, że skrzydłokwiat będzie marnieć w oczach.

Jeśli wspomniane błędy pielęgnacyjne nas nie dotyczą, problem może tkwić w braku odpowiednich składników odżywczych. Możesz wypróbować dwa proste triki, dzięki którym roślina zachwyci wyglądem również i zimą.

Zimą nakarm skrzydłokwiat jednym składnikiem. Bujnie zakwitnie

W tej roli świetnie sprawdzą się łupiny orzechów ziemnych. Jak widać, nie trzeba ich od razu wyrzucać po zjedzeniu przekąski - wystarczy je rozgnieść tłuczkiem. Łupiny w takiej postaci następnie należy umieścić na podłożu w doniczce, w której znajduje się skrzydłokwiat. Trzeba pamiętać o systematycznym podlewaniu - łupiny zatrzymają wilgoć w ziemi, a składniki odżywcze będą z nich uwalniane stopniowo. To dzięki nim skrzydłokwiat nabierze sił do kwitnienia.

Zamiast łupin orzechów możesz też przygotować odżywkę ze skórek bananów. Będziesz potrzebować skórki trzech lub czterech owoców i dwa litry odstanej wody. Pokrój skórki bananów na drobne kawałeczki i umieść je w dużym słoju. Całość zalej wodą tak, aby zostały w niej zanurzone. Mieszankę pozostaw na tydzień.

W tym czasie skórki się rozłożą i będą uwalniały do wody składniki odżywcze. Po tygodniu odcedź skórki, a miksturę przelej do butelki lub konewki. Roztwór do podlewania rozcieńczaj w stosunku 1:5. Skrzydłokwiat podlewaj miksturą co 1-2 tygodnie. Możesz również spryskać liście i kwiaty tak przygotowaną odżywką.

Skrzydłokwiat doskonale oczyszcza powietrze 123RF/PICSEL

Co lubi skrzydłokwiat?

Skrzydłokwiat nie jest rośliną zbyt skomplikowaną w pielęgnacji. Roślina uwielbia dużą wilgotność powietrza, dlatego warto pamiętać o jego częstym zraszaniu. Lubi też jasne stanowiska, ale takie, które nie są nasłonecznione w sposób bezpośredni. Nie przepada też za przeciągami. Zimą idealna temperatura dla rośliny to od 16 do 18 st. C. W tym czasie należy też ograniczyć jej podlewanie.

Skrzydłokwiat słynie ze zdolności oczyszczania powietrza z toksycznych substancji. Roślina naturalnie występuje w Ameryce Środkowej i Południowej - tworzy kępy gęstych, długich i ciemnozielonych liści o błyszczącej powierzchni. Gdy zakwita, na pędach pojawiają się białe kwiaty wydzielające delikatny zapach.

W warunkach domowych skrzydłokwiat może kwitnąć przez cały rok. Trzeba mu tylko zapewnić odpowiednie warunki - jeśli o nie zadbamy, z pewnością odwdzięczy się pięknym wyglądem.

Pielęgnowanie skrzydłokwiatów w domu Interia DIY