Jak dobrać długość włosów do kształtu twarzy?

Wiele kobiet potrzebuje zmian w swoim wyglądzie. Najczęściej stawiają na wizytę u fryzjera i skrócenie włosów. Po drodze pojawiają się jednak wątpliwości, czy aby na pewno jest to dobry pomysł. Wystarczy jednak wypróbować ten prosty sposób, aby upewnić się, że dana długość będzie pasować do kształtu twarzy.



By się przekonać, czy wymarzona fryzura będzie strzałem w dziesiątkę, należy użyć linijki i ołówka. To metoda autorstwa brytyjskiego stylisty fryzur Johna Friedy. Nosi ona nazwę "2,5 cala", czyli inaczej "6 centymetrów"



Zdjęcie Jeśli ołówek wskaże mniej niż sześć centymetrów, to dobrym rozwiązaniem będzie skrócenie włosów / 123RF/PICSEL

Wystarczy ułożyć ołówek poziomo pod brodą, a linijkę pionowo pod płatkiem ucha. Linie utworzone z ołówka i linijki powinny przeciąć się pod kątem prostym. Następnie należy sprawdzić, jaką wartość wskazał czubek ołówka na linijce. To właśnie ona pokaże, czy zmiana długości włosów to dobry pomysł.



Otóż jeśli ołówek wskaże mniej niż sześć centymetrów, to dobrym rozwiązaniem będzie skrócenie włosów. Jeśli jednak będzie więcej, to lepszą opcją będą dłuższe kosmyki.



