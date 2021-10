Jak myć gąbeczkę do makijażu?

Wiele kobiet nie wyobraża sobie wykonywania makijażu bez gąbeczki. Zdają sobie jednak sprawę z tego, że ciężko jest domyć resztki podkładu przed kolejnym użyciem.



Po gąbeczkę do makijażu coraz chętniej sięgają kobiety, którym zależy na dokładnym rozprowadzeniu podkładu na twarzy. Taka gąbeczka wymaga zmoczenia przed aplikacją kosmetyku, a do tego powinna być dokładnie wyczyszczona.



TikTok

Prosty sposób na domycie gąbeczki do makijażu pokazała pewna TikTokerka. Ten trik od razu spodobał się internautom. Kobieta pokazała, że na początku wkłada brudne gąbeczki do miski, polewa żelem do prania, a później polewa wodą.

Kolejnym krokiem jest włożenie miski do mikrofali na mniej więcej dwie minuty. Następnie wystarczy dokładnie wypłukać pod wodą.



Istnieją jeszcze inne sposoby na dokładne wyczyszczenie gąbeczek do makijażu. Można do tego użyć mydła lub szamponu. Wystarczy zwilżyć gąbkę i delikatnymi ruchami usuwać zanieczyszczenia.



