W tym tygodniu warto słuchać intuicji. W pracy na etacie pewne sytuacje mogą być stresujące, ale nie daj się ponieść nerwom. Barany prowadzące własną działalność gospodarczą odkryją, jakie argumenty rzeczywiście trafiają do potencjalnych klientów. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą miały nosa do dobrych ofert. W sprawach finansowych możesz liczyć na nieco więcej pieniądza, ale nie kupuj na zapas tego, co możesz kupić w każdej chwili, a cena i tak się nie zmieni. W weekend wrzuć na luz.