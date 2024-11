Quiz: Potrawy z czasów PRL-u. Wszyscy się nimi zajadali. Czy dobrze je pamiętasz?

Kuchnia PRL była pełna improwizacji i adaptacji do trudnych warunków. Choć na co dzień jedzenie było proste i oszczędne, to dla wielu Polaków wspomnienie tamtejszych potraw jest pełne nostalgii. Jak wiele dań pamiętasz? Sprawdź to w naszym quizie o jedzeniu z czasów PRL-u. Tylko nieliczni są w stanie zdobyć aż 12 punktów. Powodzenia!