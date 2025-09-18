Jak mrozić grzyby, aby zachowały wyśmienity smak i aromat?

Czy wszystkie grzyby nadają się do mrożenia?

Tak, w zasadzie każdy gatunek jadalnych grzybów można mrozić. Aby jednak miało to sens, najpierw należy je odpowiednio przygotować. Należy wybrać grzyby zdrowe (nierobaczywe), najlepiej młode, a następnie starannie je oczyścić i pokroić.

Jak przygotować grzyby do mrożenia?

Aby po rozmrożeniu grzyby zachowały swoje walory smakowe, a także łatwiej było je wykorzystać do przygotowania potraw, należy najpierw dokładnie je oczyścić z igieł i innych zanieczyszczeń. Te mocno zabrudzone można umyć pod bieżącą wodą. Następnie grzyby - zwłaszcza te większe, dobrze jest pokroić na mniejsze części - mogą to być plastry lub podobnej wielkości kawałki. Maślaki warto obrać ze skórki, a rydze zamrozić w całości.

Przed zamrożeniem grzyby należy zawsze dokładnie oczyścić i pokroić Miriam Doerr & Martin Frommherz 123RF/PICSEL

Czy przed mrożeniem grzybów trzeba je gotować?

Na ogół zaleca się krótkie obgotowanie grzybów przed mrożeniem, jednak nie jest to konieczne. Krótkie poddanie obróbce termicznej sprawi, że będzie można przechowywać je dłużej - nawet do kolejnego sezonu. Obgotować zaleca się zwłaszcza grzyby z blaszkami - rydze czy kurki, gdyż mogą być gorzkie po rozmrożeniu. Po wyjęciu z wody grzyby należy odsączyć i poczekać, aż wystygną. Borowiki i podgrzybki można mrozić zupełnie na surowo.

Co zrobić, żeby zamrożone grzyby się nie skleiły?

Dużą ilość grzybów przed zamrożeniem najlepiej podzielić na mniejsze porcje. Jeśli zależy ci na to, aby się nie skleiły, koniecznie rozłóż je na tackach i włóż do zamrażalnika, a kolejnego dnia przełóż do foliowych woreczków.

Czy grzyby przed przyrządzaniem należy rozmrozić?

Jeśli chcesz wykorzystać mrożone grzyby do przygotowania sosu czy zupy, nie musisz ich wcześniej rozmrażać. Możesz je od razu umieścić w nagrzanym naczyniu i usmażyć lub ugotować.

